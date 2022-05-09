СБУ оприлюднила свідчення полонених «резервістів»

Полон – це єдиний спосіб для окупантів вціліти

Служба безпеки України отримала свідчення полонених російських окупантів, яких мобілізувати у квітні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Полоненим обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: розбирати завали та впорядковувати вулиці в так званих «Л/ДНР», переносити і вантажити убитих та поранених, а також чергувати на блокпостах.

Водночас насправді, усіх «резервістів» шлють у найгарячіші бойові точки.

Пояснюється, що на відео – бійці з полку «БАРС 7» ЗС РФ. Це спеціальний підрозділ окупантів, сформований на базі Південного військового округу за кілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення до України.

Нагадаємо, СБУ спіймала на Черкащині двох ворожих пропагандистів.