  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    СБУ оприлюднила свідчення полонених «резервістів»

    СБУ оприлюднила свідчення полонених «резервістів»
    фото скріншот відео

    Полон – це єдиний спосіб для окупантів вціліти

    Служба безпеки України отримала свідчення полонених російських окупантів, яких мобілізувати у квітні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Полоненим обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: розбирати завали та впорядковувати вулиці в так званих «Л/ДНР», переносити і вантажити убитих та поранених, а також чергувати на блокпостах.

    Водночас насправді, усіх «резервістів» шлють у найгарячіші бойові точки.

    Пояснюється, що на відео – бійці з полку «БАРС 7» ЗС РФ. Це спеціальний підрозділ окупантів, сформований на базі Південного військового округу за кілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення до України.

    Нагадаємо, СБУ спіймала на Черкащині двох ворожих пропагандистів.

    Теги: росія окупанти СБУ «ЛНР» війна полон Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    СБУ оприлюднила свідчення полонених «резервістів»