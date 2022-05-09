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    Президент Угорщини пішов з посади

    Президент Угорщини пішов з посади
    фото:index.hu

    На посаді його замінить Каталіна Новак від правлячої партії «Фідес»

    Президент Угорщини Янош Адер 9 травня завершив свою роботу на посаді глави держави після двох термінів. На посаді його замінить Каталіна Новак від правлячої партії «Фідес», яку обрав парламент. Про це повідомляє портал Index.

    63-річний Адер виступив у парламенті із промовою з нагоди завершення своєї каденції.

    Адера на посаді з 10 травня замінить Каталіна Новак від правлячої партії «Фідес». Парламент обрав її 10 березня 137 голосами. Кандидат від опозиції Пітер Рона отримав 51 голос.

    44-річна Новак стане першою жінкою-президентом Угорщини, а також наймолодшим президентом серед усіх країн Євросоюзу.

    Новак обіймала посаду заступника лідера «Фідес» Віктора Орбана і була міністром у справах сім'ї, яка відповідала за програму економічної підтримки середнього класу, включаючи субсидії на житло, державні кредити на житло та зниження податків.

    Вона підтримала засудження Орбаном вторгнення Росії в Україну.

    Нагадаємо, Угорщина черговий раз заблокувала рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російської нафти та нафтопродуктів у рамках шостого пакету санкцій проти Російської Федерації.

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    Теги: росія окупанти війна Угорщина Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент Угорщини пішов з посади