Президент Угорщини пішов з посади

На посаді його замінить Каталіна Новак від правлячої партії «Фідес»

Президент Угорщини Янош Адер 9 травня завершив свою роботу на посаді глави держави після двох термінів. На посаді його замінить Каталіна Новак від правлячої партії «Фідес», яку обрав парламент. Про це повідомляє портал Index.

63-річний Адер виступив у парламенті із промовою з нагоди завершення своєї каденції.

Адера на посаді з 10 травня замінить Каталіна Новак від правлячої партії «Фідес». Парламент обрав її 10 березня 137 голосами. Кандидат від опозиції Пітер Рона отримав 51 голос.

44-річна Новак стане першою жінкою-президентом Угорщини, а також наймолодшим президентом серед усіх країн Євросоюзу.

Новак обіймала посаду заступника лідера «Фідес» Віктора Орбана і була міністром у справах сім'ї, яка відповідала за програму економічної підтримки середнього класу, включаючи субсидії на житло, державні кредити на житло та зниження податків.

Вона підтримала засудження Орбаном вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Угорщина черговий раз заблокувала рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російської нафти та нафтопродуктів у рамках шостого пакету санкцій проти Російської Федерації.