Хто допомагає Путіну? Союз греків України звернувся до грецьких бізнесу та влади
Громадська організація «Союз греків України» висловила свій рішучий протест
Грецька громада України шокована інформацією світових ЗМІ про нібито зростаючу допомогу з боку грецьких компаній країні-агресору в питанні обходу санкцій. Офіційне звернення ГО «Союз греків України» опублікував на своїй сторінці у Facebook Перший віцепрезидент організації Микола Корецький.
«Ми, греки, одна з найбільших національних меншин в Україні, хочемо нагадати грецьким підприємцям і судновласникам, що Росія, яка 24 лютого розпочала проти України повномасштабну війну, повністю знищила місто Маріуполь – центр грецької культури в одній з найбільших країн Європи. Місто, в якому з 24 лютого загинуло понад 25 тисяч людей, серед яких кожен п’ятий мав грецьке коріння», – зазначив Корецький.
Росія залишила без даху над головою декілька мільйонів громадян України, серед яких левова частка – греки.
«Сьогодні допомога Росії дорівнює знищенню демократії, свободи, здорового глузду! Ми закликаємо всі грецькі компанії, грецький бізнес та весь грецький народ сьогодні, 9 травня, сказати рішуче ОХІ російському фашизму! Ми звертаємося до влади Греції з проханням вплинути на людей, які сьогодні, допомагаючи Росії обійти санкції, сприяють їй у знищенні України та всього демократичного світу!» – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, що за інформацією західних ЗМІ, підтримувати експорт нафти на довоєнному рівні Росії допомагають грецькі судновласники, які, на відміну від європейських та американських колег, не розірвали контракти з російськими партнерами та продовжують розширювати свій бізнес у країні. За даними Lloyd's List, протягом квітня з портів Петербурга, Усть-Луги, Приморська та Новоросійська вийшли 190 танкерів, з яких 76 – під грецьким прапором. Це втричі більше, ніж рік тому.
Раніше стало відомо, що Греція відправила дипломатів РФ услід за російським військовим кораблем.