Хто супроводжував Путіна на параді. З'ясовано особу таємничого молодика (фото, відео)

Рядовий працівник кремлівської адміністрації чимось так зацікавив Володимира Путіна, що той навіть зупинився поговорити з ним під час урочистостей 9 травня на Красній площі

Президент Росії посеред урочистостей вирішив поговорити із чиновником власної адміністрації

Володимир Путін після завершення параду на Красній площі приділив несподівано багато уваги невідомому молодому чоловіку. Про персону цього невідомого написав Telegram-канал Baza.

За інформацією авторів каналу, цього чоловіка звуть Дмитро Ковальов. Ковальову 36 років, він нібито керує одним із департаментів у Адміністрації президента Росії.

Baza припускає, що у Ковальова, який, судячи зі сторінки в соцмережах, цікавиться хокеєм, може бути спільна з Путіним тема захопленням цим видом спорту.

«У наступники Путіну записували багатьох. Тож ось вам фотки чергового такого кандидата», – іронічно відреагували автори Telegram-каналу на несподівану розмову президента Росії із рядовим клерком власної адміністрації.

Нагадаємо, що Путін сьогодні виступав на Красній площі з нагоди чергової річниці завершення Другої світової війни у Європі. Але, попри очікування, не оголосив відкриту війну Україні чи хоча б повну мобілізацію.

Не згадав президент Росії, незважаючи на те, що багато говорив про нинішню «спецоперацію», і про жодні успіхи рашистських військ в Україні – навіть про «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів міністр оборони Сергій Шойгу ще 21 квітня.

Після виступу Путін спостерігав за парадом з таким сумним виглядом, що його уже порівняли із лідером більшовиків Володимиром Леніним в останні роки життя, коли той уже був тяжко хворий.