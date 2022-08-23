СБУ провела обшук у підприємця, який надає послуги «Європейській солідарності». Партія зробила заяву

Партія зазначила, що не має жодного відношення до так званої «багатомільйонної ботоферми», яку нібито виявила і «знешкодила» СБУ

Зранку 23 серпня СБУ провела обшук у приватному помешканні фізичної особи підприємця, який має офіційну угоду щодо підтримки «Європейської Солідарності» в соціальних мережах. Про це йдеться в заяві партії.

Партія зазначила, що вже не раз заявляла, що не має жодного відношення до так званої «багатомільйонної ботоферми», яку нібито виявила і «знешкодила» Служба, і яку тепер влада викоростовує для дискредитації «ЄС» та її керівництва.

«Ми не потребуємо ботів, бо маємо кількамільйонну групу ідейних прихильників в реальному житті і в соцмережах. Взявши під тотальний контроль телебачення, викинувши з ефіру незалежні патріотичні канали, перетворивши фінансовані з бюджету «Раду» та Суспільне в мегафон монобільшості, плодячи анонімні ТГ- канали через російський месенджер, влада цькує всіх, хто їм не до вподоби. Влада намацує технології, як обмежити свободу слова у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці після того, як поклала їй край на ТБ», – йдеться в заяві.



«Європейська Солідарність» вважає, що такими темпами легко докотитися і до того, що за грати кидатимуть за пости і лайки.

«Але ж Україна не для того воює з Росією, щоби хтось будував Росію всередині України. Політика влади в царині свободи слова навіть в умовах воєннного стану має відповідати статусу України як кандидата в члени Європейського Союзу, відповідати принципам верховенства права, законності і свободи слова. СБУ має полювати не за тими, на кого влада має зуб. Замість того, щоб влаштовувати провокації проти політичної сили, тисячі членів якої воюють на фронті та є учасниками волонтерського руху, СБУ має ловити наводчиків та корегувальників вогню, боротися з реальною «п’ятою колоною», яка, на жаль, окопалася і всередині самої Служби і завдала великої шкоди країні, особливо у перші дні війни», – підкреслили в партії.

Нагадаємо, 2 серпня Служба безпеки України заявила, що знешкодила організоване угруповання, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва нашої держави та розхитування суспільно-політичної ситуації.

Зловмисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, у тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни. Як розповіли в СБУ, пропагандистські «потужності» цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії.

Раніше співробітники Служби безпеки України блокували у Києві діяльність «ботоферми», організованої громадянами Росії та переселенцями з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.