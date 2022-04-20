ЄС анонсував початок дії трастового фонду солідарності з Україною

МВФ, Світовий банк та інші організації візьмуть участь у мобілізації коштів на підтримку України

5 травня Європейський Союз оголосить про початок дії трастового фонду солідарності з Україною. Про це голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Укрінформ.

«Ми вживемо всіх заходів (щоб підтримати Україну. – Ред.). Ми мали нагоду з паном президентом обговорити деталі такої допомоги. Декілька тижнів тому, коли ми говорили телефоном, вирішили зробити трастовий фонд солідарності з Україною. 5 травня матимемо нагоду оголосити про початок його дії. Це буде донорська міжнародна конференція разом з Польщею, Швецією за підтримки Єврокомісії, всіх країн-членів», - сказав Мішель.

За його словами, МВФ, Світовий банк та інші організації візьмуть участь у мобілізації коштів на підтримку України. Планується спрямовувати ці кошти те, щоб Україна змогла здійснити всі соціальні виплати.

Голова Євроради також зауважив, що ЄС має стратегічні ідеї щодо прискорення процесу відбудови України.

«Я дуже оптимістично ставлюся до того, що найближчими днями і тижнями ми зможемо висловити конкретні ідеї щодо того, яка буде природа цієї спільної праці», - сказав політик.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз планує створити трастовий солідарний фонд для фінансування відбудови зруйнованої війною України, аби вклади його членів покрили основну частину витрат на ці цілі.

Як повідомлялося, за оцінкою МВФ, у наступні три місяці Україна може потребувати до $5 млрд щомісяця для покриття дефіциту бюджету.