«Європейська солідарність» вимагає повернути соціальні гарантії бійцям на фронті

«Звуження соціальних гарантій має і далі матиме ще більший негативний вплив на мотивацію мобілізованих працівників»

Фракція «Європейська Солідарність» вимагає повернути військовослужбовцям соціальні гарантії зі збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи. Відповідний законопроект 7584 фракція зареєструвала у Верховній Раді України.

«Прямо зараз разом із колегами реєструємо законопроект, яким маємо на меті повернути збереження робочого місця і середнього заробітку за місцем роботи (до мобілізації) працівникам, які зараз боронять нашу країну від агресора. Цю гарантію (випадково чи навмисно) було виключено прийнятим 1 липня законом 2352 щодо оптимізації трудових відносин, який уже набрав чинності», – написала народна депутатка з фракції «ЄС» Ніна Южаніна у своєму телеграм-каналі.

«Для працівників, призваних на військову службу пропонується збереження середнього заробітку на підприємствах, в установах, організаціях. Також для роботодавців таких працівників, які виплачуватимуть таку середню заробітну плату, — компенсувати відповідні втрати. Тобто для суб’єктів господарювання – право зменшити на суми таких виплат податкові зобов’язання із податків і зборів, що зараховуються до державного бюджету, протягом воєнного стану та 12 місяців після його припинення або скасування», – пояснює народна депутатка.

«Вже очевидно, що звуження соціальних гарантій має і далі матиме ще більший негативний вплив на мотивацію мобілізованих працівників, чого зараз не можна допустити. Потрібно дякувати воїнам за кожен ранок щодня, і, звичайно, дякувати в тому числі матеріально. Тому ситуацію слід виправляти терміново», – резюмувала Ніна Южаніна.

Нагадаємо, нещодавно український парламент ухвалив в цілому закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості. Йдеться про роботу фрилансерів. За урядовий закон №5161 проголосували 269 нардепів.

Відзначимо, що з початком війни в Україні кількість вакансій різко зменшилася, а резюме – побільшало. Кожен другий українець або втратив роботу, або отримує не довоєнний розмір заробітної плати.