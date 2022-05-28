Порошенку двічі відмовлено у перетині кордону, «Європейська Солідарність» зробила заяву

«Європейська Солідарність» висловлює рішучий протест діям влади, яка «зовсім пустилася берега»

П’ятому президенту України, лідеру «Європейської Солідарності» Петрові Порошенку двічі відмовлено в перетині кордону. Про це повідомила його однопартійка Ірина Геращенко.

«Спочатку, 27 травня, прикордонники брехали, що документі на перетин кордону недійсні. Тим самим публічно дискредитуючи парламент, його керівництво і апарат. Після заяви голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, що він підписав це розпорядження, прикордонники заявили, що документи на перетин кордону… недостатні! Тобто, офіційне відрядження, підписане головою ВР – це недостатня підстава для відрядження. Це грубе порушення Конституції, закону про статус народного депутата, неповага до ВР і спроба нівеляції законодавчого органу. Очевидно, що прикордонники самі не наважилися б на таке нахабство і мова йде про вказівку зверху», – написала Геращенко.

Нардепка також заявила, що «Європейська Солідарність» висловлює рішучий протест діям влади, яка «зовсім пустилася берега».

«Ми чекаємо публічної реакції керівництва ВР, чий підпис і розпорядження прикордонники назвали «нікчемними папірцями». Ми чекаємо реакції керівників всіх парламентських фракцій, адже в непублічних розмовах всі давно визнають, що Україна скочується в бік автократії», – підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, колишній президент України, нардеп та лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко увечері 27 травня вирушив у раніше анонсоване закордонне відрядження, але його зупинили прикордонники. Порошенко входить до парламентської делегації, яка має відвідати засідання Парламентської Асамблеї НАТО у Вільнюсі.

28 травня Порошенко повторив спробу виїхати. Він знову прибув у пункт пропуску «Рава Руська», де напередодні отримав відмову.

Однопартійці Порошенка повідомили, що питань до прикордонників у них немає. Водночас хтось із влади прагне «не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО. Не дати можливості Порошенку родити все, щоб наша країна отримала статус кандидата в члени ЄС», йдеться в заяві партійців.

Як повідомлялося раніше, 5 травня Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня – 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).