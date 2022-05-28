  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Порошенку двічі відмовлено у перетині кордону, «Європейська Солідарність» зробила заяву
рус
    Події в Україні

    Порошенку двічі відмовлено у перетині кордону, «Європейська Солідарність» зробила заяву

    Порошенко намагався перетнути кордон із Польщею 27 та 28 травня - Порошенку двічі відмовлено у перетині кордону, «Європейська Солідарність» зробила заяву
    Порошенко намагався перетнути кордон із Польщею 27 та 28 травня
    фото: pravda.com.ua

    «Європейська Солідарність» висловлює рішучий протест діям влади, яка «зовсім пустилася берега»

    П’ятому президенту України, лідеру «Європейської Солідарності» Петрові Порошенку двічі відмовлено в перетині кордону. Про це повідомила його однопартійка Ірина Геращенко.

    «Спочатку, 27 травня, прикордонники брехали, що документі на перетин кордону недійсні. Тим самим публічно дискредитуючи парламент, його керівництво і апарат. Після заяви голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, що він підписав це розпорядження, прикордонники заявили, що документи на перетин кордону… недостатні! Тобто, офіційне відрядження, підписане головою ВР – це недостатня підстава для відрядження. Це грубе порушення Конституції, закону про статус народного депутата, неповага до ВР і спроба нівеляції законодавчого органу. Очевидно, що прикордонники самі не наважилися б на таке нахабство і мова йде про вказівку зверху», – написала Геращенко.

    Нардепка також заявила, що «Європейська Солідарність» висловлює рішучий протест діям влади, яка «зовсім пустилася берега».

    «Ми чекаємо публічної реакції керівництва ВР, чий підпис і розпорядження прикордонники назвали «нікчемними папірцями». Ми чекаємо реакції керівників всіх парламентських фракцій, адже в непублічних розмовах всі давно визнають, що Україна скочується в бік автократії», – підсумувала Геращенко.

    Нагадаємо, колишній президент України, нардеп та лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко увечері 27 травня вирушив у раніше анонсоване закордонне відрядження, але його зупинили прикордонники. Порошенко входить до парламентської делегації, яка має відвідати засідання Парламентської Асамблеї НАТО у Вільнюсі.

    28 травня Порошенко повторив спробу виїхати. Він знову прибув у пункт пропуску «Рава Руська», де напередодні отримав відмову.

    Однопартійці Порошенка повідомили, що питань до прикордонників у них немає. Водночас хтось із влади прагне «не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО. Не дати можливості Порошенку родити все, щоб наша країна отримала статус кандидата в члени ЄС», йдеться в заяві партійців.

    Як повідомлялося раніше, 5 травня Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня – 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).

    Читайте також: Шуфрича випускають, а Порошенка ні. Гучний скандал на кордоні

    Теги: Петро Порошенко прикордонники ЄС росія окупанти Європейська солідарність НАТО війна Ірина Геращенко Нідерланди мова партії документи протест скандал Україна президент окупація парламент #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Порошенку двічі відмовлено у перетині кордону, «Європейська Солідарність» зробила заяву