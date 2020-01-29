  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ накрила у Києві велику «ботоферму», створену росіянами

    • Розсилка
    &laquo;Ботоферму&raquo; також використовували і для розсилки анонімних повідомлень про мінування - СБУ накрила у Києві велику «ботоферму», створену росіянами
    «Ботоферму» також використовували і для розсилки анонімних повідомлень про мінування
    Фото: СБУ

    Угруповання мало понад 500 активних акаунтів

    Cпівробітники Служби безпеки України блокували у Києві діяльність «ботоферми», організованої громадянами Росії та переселенцями з тимчасово окупованих територій Донецької та

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    За даними Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, угруповання мало понад 500 активних акаунтів. Через ці профілі та спільноти його учасники поширювали у соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних високопосадовців. Кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інституцій через розповсюдження недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні.

    «Ботоферму» також використовували і для розсилки анонімних повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та місць масового скупчення людей, зокрема, торгово-розважальних центрів, станцій метрополітену, автовокзалів.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    СБУ накрила у Києві велику «ботоферму», створену росіянами
    СБУ накрила у Києві велику «ботоферму», створену росіянами
    СБУ накрила у Києві велику «ботоферму», створену росіянами
    СБУ накрила у Києві велику «ботоферму», створену росіянами
    СБУ накрила у Києві велику «ботоферму», створену росіянами
    СБУ накрила у Києві велику «ботоферму», створену росіянами
    СБУ накрила у Києві велику «ботоферму», створену росіянами
    СБУ накрила у Києві велику «ботоферму», створену росіянами

    Співробітники Служби задокументували, що зловмисники надавали послуги з дистанційної реєстрації в месенджері Telegram анонімних акаунтів, каналів та спільнот для торгівлі забороненими речами: вогнепальною зброєю, вибуховими пристроями, наркотиками тощо. Під час обшуку за місцем розташування «ботоферми» в орендованому офісі, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), майже 2000 SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України.

    Також вилучені чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.

    Особи організаторів встановлені. Наразі тривають процесуальні дії для притягнення двох осіб до відповідальності.

     

    СБУ Київ інтернет технології фабрика тролів соціальні мережі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ