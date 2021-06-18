Секретар Радбезу вважає відкриття російських магазинів операцією спецслужб РФ

Російські спецслужби хочуть розгорнути так звану мережу дискаунту для використання під час виборчого процесу в Україні, вважають в РНБО

Намір російської мережі «Світлофор» відкрити магазин Mere у Миколаєві – це операція спецслужб Російської Федерації. Про це на брифінгу після засідання РНБО заявив секретар Радбезу Олексій Данілов.

«Ми досліджували це питання. Природно, це – спецоперація російських спецслужб, які зараз мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунту для використання під час виборчого процесу для досягнення своєї політичної мети. Ця мережа працювати в Україні не буде», – сказав він.

Данілов також обурився, що мер Миколаєва та депутати міськради не противляться відкриттю магазину.

«Коли вони кажуть, що у них не вистачає повноважень, шановні друзі, було б бажання – повноважень на сьогодні наша Конституція, наші закони дають всім, починаючи від органів місцевого самоврядування й закінчуючи іншими інституціями. Цими повноваженнями треба користуватися та застосовувати свої повноваження», – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, 14 червня стало відомо, що до кінця місяця планується відновлення магазину Mere в Миколаєві, який був закритий у 2020 році. Крім того, в планах мережі значиться відкриття 40 магазинів по всій Україні до кінця року.

До слова, 18 червня РНБО запровадила санкції проти розробників вірусу NotPetya.

Також, згідно рішення Радбезу, Україна запровадила санкції проти олігархів Фірташа і Фукса

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