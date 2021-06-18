РНБО запровадила санкції проти розробників вірусу NotPetya

У Радбезі стверджують, що розробники вірусу причетні до російських спецслужб

Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, причетних до розробки комп’ютерного вірусу NotPetya. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу в п’ятницю, 18 червня.

Він також підкреслив, що ці люди пов’язані з російськими спецслужбами. Крім розробки, вони займалися адмініструванням і модерацією цієї програми.

«Ці юридичні та фізичні особи організовували кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури нашої країни», – заявив секретар РНБО.

Данілов також уточнив, що вони вже внесені в санкційні списки США і звинувачуються в кібератаки.

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Як відомо, вірус NotPetya – шкідлива програма, що вражає комп’ютери під управлінням ОС Microsoft Windows. Перші різновиди вірусу були виявлені в березні 2016 року.

Програма шифрує файли на жорсткому диску комп’ютера-жертви. В результаті всі файли, що зберігаються на комп’ютері, стають недоступними. Потім програма вимагає грошовий викуп в біткойнах за розшифровку і відновлення доступу до файлів.

Як відомо, в кінці червня 2017 року українські установи стали жертвами масштабної кібератаки, проведеної за допомогою вірусу NotPetya.

Глава кіберполіції Сергій Демедюк заявляв, що інструкції до модифікованого вірусу Petya.A писали російською мовою. Це доведений факт.