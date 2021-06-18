Данілов потролив окупантів: Крим просив води – тепер її стільки, що не знають, що робити

«Господь Бог занадто багато їм (окупованому Криму) дав води відразу», – сказав секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов на брифінгу після засідання Радбезу прокоментував паводки в окупованому Росією Криму.

«Саме цікаве питання, чи може РНБО впливати на погоду. На жаль, ні. Нам дуже хотілося б впливати на все, але у нас є свої повноваження і ми обмежені законом і Конституцією України. На погоду і на клімат ми впливати не можемо», – сказав секретар РНБО.

При цьому Данілов згадав ситуацію з окупованим Кримом, який другий день потерпає від злив і паводків, хоча загалом на півострові бракує питної води.

«Кримський півострів дуже багато часу просив води – і там стільки сьогодні води, що вони навіть не знають, що з нею робити. І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на превеликий жаль, сталася така ситуація. Господь Бог занадто багато їм дав води відразу», – сказав секретар РНБО.

Зазначимо, у затопленій дощами Ялті окупанти вимикають світло, газ і воду.

Як повідомлялося, окупована Ялта переживає катастрофу. Стихія неконтрольована (відео). Прогноз погоди на 18 червня обіцяє Ялті сильний дощ весь день.

Додамо, що злива в місті Керч, що окуповане Росією, наробила чимало лиха. Гроза штурмувала місто майже всю ніч та затопила центральні вулиці.

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