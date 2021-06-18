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    Україна запровадила санкції проти Фірташа і Фукса – рішення РНБО

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    Олігарх Дмитро Фірташ потрапив під українські санкції - Україна запровадила санкції проти Фірташа і Фукса – рішення РНБО
    Олігарх Дмитро Фірташ потрапив під українські санкції

    Санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса – через отримання ліцензій на видобуток корисних копалин

    Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

    Про це у п’ятницю, 18 червня, заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

    За його словами, санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса – через отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

    «Сьогодні були введені санкції щодо Фірташа Дмитра Васильовича, повний пакет, який може наша країна застосувати щодо цього пана», – повідомив Данілов і додав, що санкції були введені також проти Павла Фукса.

    За словами секретаря РНБО, Фукс, як показали перевірки, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

    Також РНБО продовжила санкції щодо низки фізичних і юридичних осіб, які було запроваджено в 2018 році терміном на три роки.

    За словами Данілова, продовжено санкції щодо «всіх суб'єктів, які на сьогодні є наявності в юридичних реєстрах і є ще живими, бо частина людей, щодо яких були санкції, померли».

    До слова, Фірташ виявився французьким виноробом. Додамо, що в Іспанії за «браком доказів» закрили справу щодо українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.

    Як повідомлялося, 18 червня на засідання РНБО було винесено п'ять питань, одне з яких – таємне.

    Також нагадаємо, що Україна готує санкції проти іноземців за пропаганду агресії Росії. Кабінет міністрів України запропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти шести фізичних і десяти юридичних осіб із восьми країн, причетних до поширення продукції й інформаційного контенту, спрямованих на виправдання агресії Росії проти України й окупації РФ частини території України, популяризацію і пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.

    Раніше стало відомо ім’я експосадовця РНБО, якого підозрюють у державній зраді. Спецслужби затримали за підозрою у держзраді і роботі на іноземну спецслужбу саме ексспівробітника Адміністрації президента та РНБО Леоніда Пирожкова.

    Теги: РНБО санкції Дмитро Фірташ олігархи політика Олексій Данілов Павло Фукс
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    Україна запровадила санкції проти Фірташа і Фукса – рішення РНБО