Україна запровадила санкції проти Фірташа і Фукса – рішення РНБО

Санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса – через отримання ліцензій на видобуток корисних копалин

Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Про це у п’ятницю, 18 червня, заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса – через отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

«Сьогодні були введені санкції щодо Фірташа Дмитра Васильовича, повний пакет, який може наша країна застосувати щодо цього пана», – повідомив Данілов і додав, що санкції були введені також проти Павла Фукса.

За словами секретаря РНБО, Фукс, як показали перевірки, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Також РНБО продовжила санкції щодо низки фізичних і юридичних осіб, які було запроваджено в 2018 році терміном на три роки.

За словами Данілова, продовжено санкції щодо «всіх суб'єктів, які на сьогодні є наявності в юридичних реєстрах і є ще живими, бо частина людей, щодо яких були санкції, померли».

До слова, Фірташ виявився французьким виноробом. Додамо, що в Іспанії за «браком доказів» закрили справу щодо українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.

Як повідомлялося, 18 червня на засідання РНБО було винесено п'ять питань, одне з яких – таємне.

Також нагадаємо, що Україна готує санкції проти іноземців за пропаганду агресії Росії. Кабінет міністрів України запропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти шести фізичних і десяти юридичних осіб із восьми країн, причетних до поширення продукції й інформаційного контенту, спрямованих на виправдання агресії Росії проти України й окупації РФ частини території України, популяризацію і пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.

Раніше стало відомо ім’я експосадовця РНБО, якого підозрюють у державній зраді. Спецслужби затримали за підозрою у держзраді і роботі на іноземну спецслужбу саме ексспівробітника Адміністрації президента та РНБО Леоніда Пирожкова.