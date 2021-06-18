«Наводимо порядок»: Зеленський підсумував засідання РНБО з санкціями проти Фірташа

18 червня на засіданні Радбезу було схвалено шість питань

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки чергового засідання РНБО, яке відбулося 18 червня:

Перше. Ухвалено Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України. Стратегія визначає основні напрями та завдання державної військово-промислової політики. Зокрема, передбачає удосконалення системи стандартизації, уніфікації та управління якістю продукції відповідно до стандартів НАТО.

Друге. Розглянуто питання військово-технічної співпраці України з іншими державами.

Третє. Продовжено санкції проти низки осіб, які було впроваджено рішенням РНБО від 21 червня 2018 року і введено в дію указом президента України № 176.

Четверте. Ухвалено рішення про запровадження санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу.

П’яте. За пропозицією Служби безпеки України ухвалено рішення про застосування санкцій щодо Фірташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Є.

Шосте. Ухвалено рішення про анулювання низки ліцензій на видобуток титану та інших ресурсів.

«Ліцензії, зокрема на видобуток природного газу, повернуті державі. Наводимо порядок! Гарних вихідних», – резюмував глава держави.

Як вже повідомлялося, 18 червня РНБО запровадила санкції проти розробників вірусу NotPetya.

Також, згідно рішення Радбезу, Україна запровадила санкції проти олігархів Фірташа і Фукса.