Кучма йде з Мінської групи



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Леонід Кучма повернувся у Тристоронню контактну групу 5 червня цього року

Зеленський висловив вдячність Кучмі за роботу на чолі української делегації

Другий президент України Леонід Кучма вирішив покинути Тристоронню контактну групу щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться на сайті президента.

Зокрема, зазначається, що Володимир Зеленський висловив вдячність Кучмі за роботу на чолі української делегації та запевнив, що з повагою ставиться до його рішення про припинення діяльності у Тристоронній контактній групі.

«Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування Мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому», – сказав Зеленський під час зустрічі з Леонідом Кучмою.

Нагадаємо, 3 червня 2019 року Зеленський повернув Кучму у Мінську групу.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

Замість Кучми українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.