  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стало відомо, чому Кучма вийшов із переговорів по Донбасу

    • Розсилка
    Леоніду Кучмі у серпні виповнюється 82 роки&nbsp; - Стало відомо, чому Кучма вийшов із переговорів по Донбасу
    Леоніду Кучмі у серпні виповнюється 82 роки 

    Названо причини виходу Кучми з переговорів по Донбасу

    Другий президент України Леонід Кучма залишив Тристоронню контактну групу із врегулювання ситуації на Донбасі через похилий вік.

    Про це пише «Новое время» з посиланням на джерело в Офісі президента.

    «Йому фізично було важко справлятися», — сказав співрозмовник. Кучмі 9 серпня виповниться 82 роки.

    Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський прийняв відставку Леоніда Кучми, який з 2014 року з перервами представляв Україну на переговорах щодо Донбасу.

    У травні 2020 року Леонід Кучма просив виключити його з ТКГ і передати повноваження віцепрем'єру Олексію Рєзнікову, оскільки йому складно виконувати свою роботу. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що попросив Кучму залишитися в ТКГ, поки Росія оновить склад своєї делегації, після чого він зможе прийняти рішення.

    Нагадаємо, 3 червня 2019 року Зеленський повернув Кучму у Мінську групу.

    Як повідомлялося, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

    Замість Кучми тоді українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.

    Росія бойовики на Донбасі Донбас Мінські угоди Леонід Кучма Володимир Зеленський президент вік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ