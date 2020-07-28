Стало відомо, чому Кучма вийшов із переговорів по Донбасу



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Леоніду Кучмі у серпні виповнюється 82 роки

Названо причини виходу Кучми з переговорів по Донбасу

Другий президент України Леонід Кучма залишив Тристоронню контактну групу із врегулювання ситуації на Донбасі через похилий вік.

Про це пише «Новое время» з посиланням на джерело в Офісі президента.

«Йому фізично було важко справлятися», — сказав співрозмовник. Кучмі 9 серпня виповниться 82 роки.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський прийняв відставку Леоніда Кучми, який з 2014 року з перервами представляв Україну на переговорах щодо Донбасу.

У травні 2020 року Леонід Кучма просив виключити його з ТКГ і передати повноваження віцепрем'єру Олексію Рєзнікову, оскільки йому складно виконувати свою роботу. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що попросив Кучму залишитися в ТКГ, поки Росія оновить склад своєї делегації, після чого він зможе прийняти рішення.

Нагадаємо, 3 червня 2019 року Зеленський повернув Кучму у Мінську групу.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

Замість Кучми тоді українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.