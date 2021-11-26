Сергій Лещенко звинуватив журналістів «Української правди» в спробі шантажу Офісу президента

Лещенко заявив, що у розслідуванні «Української правди» немає підтвердження, що на борту гвинтокрила ДСНС перебував Єрмак

Близький до Офісу президента блогер Сергій Лещенко заявив, що журналісти «Української правди» вдалися до шантажу Офісу президента при підготовці розслідування про святкування дня народження голови ОП Андрія Єрмака на державній дачі з використанням державних вертольотів.

Про це він заявив на своєму YouTube-каналі 25 листопада, коментуючи розслідування.

«Що стосується обміну запитами – це теж не виглядає, як fair-play. Запитання за кілька годин до ефіру – це намагання шантажу і заганяння в рамку того, кого ти запитуєш», – заявив Лещенко.

Також Лещенко заявив, що у розслідуванні «Української правди» немає підтвердження, що на борту спеціалізованого гвинтокрила ДСНС перебував саме керівник ОП Андрій Єрмак.

«Всієї правди ми досі не знаємо. Чи літав туди Єрмак, чи не літав – тому що Єрмака нам ніхто не показав в цьому сюжеті, як і Зеленського – літав вертоліт!», – заявив Лещенко.

Нагадаємо, 24 листопада видання «Українська правда» опублікувала розслідування про 4-денне святкування дня народження керівника Офісу президента в державній резиденції «Синьогора», куди гостей доставляли спеціалізовані вертольоти ДСНС та Збройних сил. В Офісі президента заявили, що до резиденції на спеціалізованих вертольотах літав президент, а керівник його Офісу в цей момент начебто був у Києві.