Зеленського викличуть на допит? Керівник Державного бюро розслідувань зробив важливу заяву (відео)

Також виконувач обов'язків глави правоохоронного органу анонсував допит глави Офісу президента

Виконувач обов'язків глави Державного бюро розслідувань (ДБР) України Олексій Сухачов припустив можливість виклику на допит у справі щодо операції із затримання «вагнерівців» президента України Володимира Зеленського. Відповідну заяву керівник правоохоронного органу зробив в ефірі токшоу «Право на владу»..

Як розповів Сухачов, упродовж кількох днів бюро викличе на допит голову Офісу президента Андрія Єрмака.

«Чому не робимо це зараз? Тому що очікуємо на певну інформацію від правоохоронних органів», – пояснив керівник ДБР. Сухачов також зазначив, що слідчий має право викликати на допит і самого Зеленського, якщо в цьому буде потреба.

Нагадаємо, 20 листопада колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що в українській владі діє «кріт», який працює на користь Москви.

Також нагадаємо, що в оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести. Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

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