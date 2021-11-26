Під час пожежі в Києві постраждав чоловік

Рятувальники за 45 хвилин ліквідували пожежу у квартирі

У четвер, 25 листопада, сталася пожежа в будинку на вул. Малиновського, 25 в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 18:37. На місце події було направлено вогнеборців 25 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання сталося у двокімнатній квартирі на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Пожежу на площі 16 кв. м було ліквідовано о 19:12.

Під час ліквідації пожежі у квартирі було виявлено власника квартири з ознаками отруєння чадним газом. Рятувальники передали постраждалого чоловіка, 1970 року народження, медикам для подальшої госпіталізації.

На місце події працювало чотири одиниці основної та спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Причину виникнення пожежі та обставини встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 25 листопада сталася пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Курнатовського,17 у Дніпровському районі столиці. Внаслідок пожежі власниця квартири отруїлася продуктами горіння. Рятувальники відвели її до медиків, однак від госпіталізації вона відмовилась.

23 листопада сталася пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Леся Курбаса, 14-А у Святошинському районі столиці. Із квартири, де виникла пожежа, рятувальниками було винесено на свіже повітря квартиронаймачку, 1977 року народження, без свідомості та передано бригаді швидкої медичної допомоги. Але медикам жінку врятувати не вдалося.