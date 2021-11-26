Масштабна пожежа в Києві: вогнем знищено декілька автівок (відео)

Пожежа виникла в автомобілі в одному з гаражів

Пожежа охопила декілька гаражів на Оболоні

У четвер, 25 листопада, виникла пожежа на території гаражного кооперативу на проспекті Оболонському, 54 в Києві. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києва.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 22:59. На місце події прибули вогнеборці 25 Державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники встановили, що загоряння виникло в одному із гаражів розміром 5х5 м в автомобілі Ford з розповсюдженням вогню на автомобіль Nissan Tiida та на поруч розташований гараж, в якому знаходились автомобілі Nissan Primera та Lada.

Вогнеборці ліквідували пожежу 26 листопада о 00:33.

Внаслідок пожежі вогнем знищено легкові автомобілі Ford і Nissan Primera. Пошкоджено автомобілі Nissan Tiida і Lada, а також особисті речі власників гаражів.

На місці було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 осіб особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 24 листопада сталась пожежа у гаражі на вул. Луговій, 16Б в Оболонському районі столиці.