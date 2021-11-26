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    Масштабна пожежа в Києві: вогнем знищено декілька автівок (відео)

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    Пожежа виникла в автомобілі в одному з гаражів - Масштабна пожежа в Києві: вогнем знищено декілька автівок (відео)
    Пожежа виникла в автомобілі в одному з гаражів
    фото: ДСНС

    Пожежа охопила декілька гаражів на Оболоні

    У четвер, 25 листопада, виникла пожежа на території гаражного кооперативу на проспекті Оболонському, 54 в Києві. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києва.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 22:59. На місце події прибули вогнеборці 25 Державної пожежно-рятувальної частини.

    Рятувальники встановили, що загоряння виникло в одному із гаражів розміром 5х5 м в автомобілі Ford з розповсюдженням вогню на автомобіль Nissan Tiida та на поруч розташований гараж, в якому знаходились автомобілі Nissan Primera та Lada.

    Вогнеборці ліквідували пожежу 26 листопада о 00:33.

    Внаслідок пожежі вогнем знищено легкові автомобілі Ford і Nissan Primera. Пошкоджено автомобілі Nissan Tiida і Lada, а також особисті речі власників гаражів.

    На місці було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 осіб особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 24 листопада сталась пожежа у гаражі на вул. Луговій, 16Б в Оболонському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники гараж
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    Масштабна пожежа в Києві: вогнем знищено декілька автівок (відео)