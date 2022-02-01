Шабунін назвав впливового політика, який зриває конкурс з вибору керівника Антикорупційної прокуратури

Шабунін запевняє, що медіа-ресурси Льовчкіна просувають в Україні проросійські та антизахідні наративи

Народний депутат від ОПЗЖ Сергій Льовочкін стоїть за інформаційними атаками на переможця конкурсу з вибору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Про це заявив директор «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.

За його даними, медіа, які входят до холдингу Inter Media Group, підконтрольного політику, особливо ретельно намагаються висвітлювати цей конкурс.

«Хитровимаханому Льовочкіну – окремі вітання. Він чомусь думає, що ніхто не бачить його вух, які стирчать за дедалі більшою кількістю кейсів руского впливу. Ми допоможемо уряду США побачити ці вуха Льовочкіна і стиснути їх фінансовими санкціями», – заявив Шабунін.

За його словами, цільовою аудиторією цієї дискредитаційної кампанії проти переможця конкурсу на главу САП могла бути лише одна людина – президент Володимир Зеленський.

Шабунін запевняє, що медіа-ресурси Льовчкіна просувають в Україні проросійські та антизахідні наративи.

Нагадаємо, Сергій Льовочкін до 2013 року був керівником Адміністрації президента Віктора Януковича. Після 2014 року двічі обирався до парламенту від партій Опозиційний блок та Опозиційна платформа – За життя. За інформацією ЗМІ разом з Дмитром Фірташем контролює медіагрупу Інтер, до складу якої входить ряд телеканалів та електронних ЗМІ.