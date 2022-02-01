Відомий бізнесмен розказав про надзвичайне хамство Богдана

На думку Олега Бахматюка, саме через сварку із Богданом проти нього поновили кримінальну справу

Олег Бахматюк описав атмосферу, яка панувала на Банковій, коли там господарював Андрій Богдан

Український підприємець та політик, Олег Бахматюк під час своєї першої зустрічі із тодішнім головою офісу президента України Андрієм Богданом посварився із ним. На думку Бахматюка, ця сварка призвела до відновлення рішенням прокурора «справи VAB-банку», акціонером кого був Бахматюк. Про це підприємець розповів в інтерв’ю «Економічній правді».

«У вересні 2019 року виникла ситуація, коли я попав до Зеленського зі своєю ініціативою, яка полягала в залученні Україною кредитування від $5 млрд до $10 млрд з Китаю та Саудівської Аравії під 10-річні форвардні поставки кукурудзи. На цій зустрічі були також присутні Шефір (перший помічник президента Зеленського Сергій Шефір – «Главком»), Аваков (тодішній глава МВС Арсен Аваков – «Главком») і Богдан. І Богдан, бачивши мене перший раз в житті, допускає надзвичайне хамство в стилі «хто ти такий і що ти тут робиш». Ми посварились, і я зрозумів, що даремно прийшов на цю зустріч, і нажив собі ворога», – зазначив Олег Бахматюк.

За інформацією підприємця, після цього з Офісу президента зателефонували тодішньому Генеральному прокурору Руслану Рябошапці та його заступнику Віталію Каську, після чого було відновлено «справу VAB-банку».

«А потім це перейшло в хронічну модель, яка працює вже 2,5 роки», – підсумував Бахматюк.

Нагадаємо, з осені 2019 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідувало справу за підозрою в порушеннях щодо виділення стабілізаційного кредиту на суму 1,2 млрд грн Національним банком України VAB банку.

Основними підозрюваними у справі були екс-чиновник НБУ Олександр Писарук і акціонер банку Олег Бахматюк, яких звинуватили у змові. Вся сума рефінансування пішла на виплати коштів 80 тис. вкладників, як і передбачала програма.

2 липня 2021 року НАБУ та САП відзвітували, що завершили розслідування справи та передали її до Вищого антикорупційного суду. Згодом у суді справа почала розсипатись.

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