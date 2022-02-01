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    Думки вголос

    Пафосні слова Зеленського про Збройні сили залишили більше питань, ніж відповідей

    Чисельність ЗСУ збільшується законом, а не указом, парламентом чи президентом - Пафосні слова Зеленського про Збройні сили залишили більше питань, ніж відповідей
    Чисельність ЗСУ збільшується законом, а не указом, парламентом чи президентом
    скріншот з відео

    Перехід до професійної армії зазвичай означає скорочення Збройних сил, а не їх збільшення

    Пафосний виступ президента в тій частині, котра стосувалася Збройних сил, залишив більше питань, аніж відповідей.

    Безумовно, треба дивитися текст розрекламованого указу, який, сподіваюсь незабаром з'явиться.

    Але вже можна говорити про низку дивних речей.

    1. Чисельність ЗСУ збільшується законом, а не указом, парламентом, а не президентом. А саме збільшення має бути чітко прораховане, з урахуванням реальних завдань, котрі стоять перед військовими. І спираючись на реальні фінансові можливості держави.

    2. Зеленський згадав трирічний термін своїх безпекових «реформ». Чи означає це, що він впевнений у своєму перебуванні на посаді Верховного через три роки?

    3. Перехід до професійної армії зазвичай означає скорочення Збройних сил, а не їх збільшення. У таких випадках військових меншає, але вони стають краще навченими, ліпше озброєними й мають отримувати суттєво більше.

    Держава нині не здатна повноцінно утримувати навіть наявну армію, не здатна укомлектувати навіть наявні бригади. Не здатна (без допомоги ззовні) фінансувати поточні потреби в озброєнні більше, ніж на 20%.

    Хто це гаранту писав? І з ким він радився??

    Джерело: блог Сергія Рахманіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ армія Володимир Зеленський президент
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    Пафосні слова Зеленського про Збройні сили залишили більше питань, ніж відповідей