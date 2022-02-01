Зарплати військових і збільшення ЗСУ на 100 тисяч: що Зеленський підписав у Раді

Володимир Зеленський у Верховній Раді підписав указ про «перехід України на професійну армію»

В указі йдеться про збільшення виплат військовослужбовцям та про перехід до засад професійної армії

Президент України Володимир Зеленський підписав у Верховній Раді указ про зміцнення обороноздатності України та привабливості військової служби.

«Це старт переходу України на професійну армію. Цей указ не тому, що скоро війна — це я говорю для всіх – цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир в Україні», – пояснив глава держави.

У документі сказано, що чисельність ЗСУ за три роки збільшать на 100 тисяч. Також йдеться про збільшення виплат військовослужбовцям та про перехід до засад професійної армії:

збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат;

перехід України до засад професійної армії;

збільшення терміну дії контрактів;

розробка концепцій житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей;

система кар'єрного росту офіцерів;

збільшення протягом наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб професійної армії;

створення додаткових 20 бригад ЗСУ.

Президент зазначив, що указ покликаний вивести Збройні сили України на якісно новий рівень та зробити черговий крок із переходу вітчизняної армії на професійні засади функціонування. Також, за словами Зеленського, в указі йдеться про розробку механізмів збільшення термінів контрактів військовослужбовців.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський наголосив, що саме армія є запорукою безпеки країни та гарантією миру в країні, тож він вважає необхідним «захистити тих, хто захищає нас».

До слова, Зеленського зустрів у Раді неприємний банер (фото).

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ обговорив з колегою з США російську ескалацію в Європі.