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Що отримає Україна на саміті НАТО у Вільнюсі: відповідь Міноборони

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Що отримає Україна на саміті НАТО у Вільнюсі: відповідь Міноборони
На саміті у липні країни НАТО мають вийти на певний порядок вступу України до Альянсу
фото з відкритих джерел

«Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче в певному форматі»

Україна на Вільнюському саміті НАТО у липні отримає алгоритм вступу до Альянсу. Про це сказав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, повідомляється на сторінці Міноборони у Telegram.

Гаврилов зазначив, що на саміті у липні країни НАТО «вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано».

Заступник міністра додав, що незважаючи на консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, він не думає, що будуть великі проблеми з ухваленням рішення щодо України.

«Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче в певному форматі», – сказав Гаврилов.

«Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО», – додав заступник міністра.

Як повідомлялося, Литва в оригінальний спосіб нагадає про Україну під час саміту НАТО.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що країни-члени НАТО незабаром повинні затвердити секретний план протидії військам Росії у разі початку повномасштабної війни. Зазначається, що підготовка великомасштабного плану позначає фундаментальне зрушення у позиції Альянсу – в НАТО не готували таких документів з часів Холодної війни. Це пов'язано з тим, що в останні роки країни-члени вели лише локальні війни в Іраку та Афганістані. Крім того, вони вважали, що «пострадянська Росія більше не становить екзистенційної загрози». Проте після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Альянс змінив свою позицію. Очікується, що план оборони буде ухвалено на Вільнюському саміті, який заплановано на липень.

Теги: НАТО Міноборони саміт Україна

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