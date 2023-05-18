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НАТО готується до війни з Росією? Стало відомо про секретний план Альянсу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАТО готується до війни з Росією? Стало відомо про секретний план Альянсу
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і російський диктатор Володимир Путін
фото: RFE

План оборони НАТО, ймовірно, буде ухвалено на Вільнюському саміті, який заплановано на липень

Країни-члени НАТО незабаром повинні затвердити секретний план протидії військам Росії у разі початку повномасштабної війни. Про це пише Reuters.

Зазначається, що підготовка великомасштабного плану позначає фундаментальне зрушення у позиції Альянсу – в НАТО не готували таких документів з часів Холодної війни. Це пов'язано з тим, що в останні роки країни-члени вели лише локальні війни в Іраку та Афганістані. Крім того, вони вважали, що «пострадянська Росія більше не становить екзистенційної загрози».

Проте після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Альянс змінив свою позицію. Очікується, що план оборони буде ухвалено на Вільнюському саміті, який заплановано на липень.

«Фундаментальна різниця між кризовим управлінням та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш супротивник визначає часові рамки. Ми маємо бути готовими до того, що конфлікт може виникнути будь-якої миті», – заявив голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер.

У НАТО також мають намір проаналізувати становище кожної країни-учасниці, щоб підготувати звіти щодо модернізації збройних сил та матеріально-технічного забезпечення армій.

Нагадаємо, триває 449-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. РФ продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: НАТО росія війна

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