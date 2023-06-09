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Литва в оригінальний спосіб нагадає про Україну під час саміту НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Литва в оригінальний спосіб нагадає про Україну під час саміту НАТО
Україна могла б стати 33 членом НАТО
фото з відкритих джерел

Щонайменше 33 тисячі жовто-блакитних прапорів замайоріють незабаром у Вільнюсі

У Вільнюсі до саміту НАТО, що відбудеться у липні, вивісять 33 тисячі прапорів України. Про це заявив мер столиці Литви Валдас Бенкунскас. Про це пише видання Delfi.

11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, з'їдуться лідери Альянсу, тисячі журналістів з усіх країн світу. Столична міськрада схвалила резолюцію про участь в ініціативі «Піднімаю прапор за Україну в НАТО», яку організують громадські організації «Сильні разом» та Blue/Yellow.

«Дуже сподіваємося на те, що вся Вільнюс – самоврядування, комерційні структури, жителі – того тижня, коли ми проходитиме саміт НАТО, вивісять не лише жовто-зелено-червоний литовський триколор, а й прапори України», – сказав він. Бенкунскас припустив, що цих прапорів буде щонайменше 33 тисячі у місті. На думку мера, у такий спосіб країна продемонструє її мету, а саме підтримку України у якості 33-м члена Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, Литва готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть мільйони одиниць боєприпасів та антидрони. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.«Литва готує нову партію підтримки для України. Мільйони одиниць боєприпасів, антидрони... За два тижні, після зустрічі у форматі «Рамштайн», ми оголосимо більше інформації про підтримку бойових дій», – написав міністр. До слова, між Україною та Литвою набула чинності угода про взаємне визнання й обмін національних посвідчень водія.

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Теги: НАТО саміт прапор Литва Україна

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