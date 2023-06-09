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Безсмертний: Вступ країн НАТО у війну неминучий

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Безсмертний: Вступ країн НАТО у війну неминучий
Окрім колективних рішень, що передбачає статут НАТО, у рамках оборонної доктрини та політики будь-яка світова держава може приймати рішення щодо участі в тому чи іншому конфлікті
фото з відкритих джерел

«Зупинити агресію можна, лише завдавши відповідний удар»

Вступ інших країн у війну Росії проти України – лише питання часу. Нинішня ситуація веде до того, що рано чи пізно це відбудеться або шляхом вступу в цю війну на боці України певного блоку сил, або атакою Росії на учасника чи групу країн НАТО. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній віцепрем’єр, екснардеп та учасник давно почилої у Бозі переговорної контактної групи з мирного врегулювання на сході Україні Роман Безсмертний. 

«Моя позиція ще як учасника переговорних процесів щодо Мінських домовленостей давно полягала в тому, що розвиток ситуації веде спочатку до континентального, а потім і до глобального конфлікту. Це відповідає історичним аналогіям, у яких перебували подібні війни та конфлікти між двома державами. Утримати цей конфлікт можна лише правильно його прогнозуючи і протиставляючи силі силу. Бо спроба запровадити певні санкції – це інструмент мирного періоду, а не воєнного», – зазначив Безсмертний.

На його думку, інші країни рано чи пізно вступлять у війну, яку розв'язала Росія. «Ця дорога вже прокладена, зупинити агресію можна, лише завдавши відповідний удар. Нинішня ситуація веде до того, що рано чи пізно це відбудеться або шляхом вступу в цю війну на боці України певного блоку сил, або атакою Росії на учасника чи групу країн НАТО», – зазначив він.

Окрім колективних рішень, що передбачає статут НАТО, у рамках оборонної доктрини та політики будь-яка світова держава може приймати рішення щодо участі в тому чи іншому конфлікті.

«До речі, у статуті НАТО ніде на зазначено, що до альянсу не може вступити країна в умовах конфлікту, про що часто люблять казати. Є лише вимога щодо консенсусу при запрошенні нового члена, хоча й щодо цього теж можна дискутувати», – нагадав Безсмертний.

Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ повідомляли, що країни-члени НАТО незабаром повинні затвердити секретний план протидії військам Росії у разі початку повномасштабної війни. Зазначається, що підготовка великомасштабного плану позначає фундаментальне зрушення у позиції Альянсу – в НАТО не готували таких документів з часів Холодної війни. Це пов'язано з тим, що в останні роки країни-члени вели лише локальні війни в Іраку та Афганістані. Крім того, вони вважали, що «пострадянська Росія більше не становить екзистенційної загрози». Проте після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Альянс змінив свою позицію. Очікується, що план оборони буде ухвалено на Вільнюському саміті, який заплановано на липень.

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Теги: росія НАТО війна Роман Безсмертний Україна

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