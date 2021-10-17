Зеленський «як професіонал» прокоментував офшорне розслідування Pandora Papers

Це було для мене як дежавю, – президент

Володимир Зеленський висловився стосовно розслідування Pandora Papers про офшори

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не побачив нічого нового в розслідуванні «Слідства. Інфо» за результатами розслідування Pandora Papers про офшори. Про це йшлося в інтерв’ю для «Фактів тижня» на телеканалі ICTV.

«Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я кажу вам як професіонал. Чому? Тому що, по-перше, нічого нового. Це було для мене як дежавю. У 2019 те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка (експрезидента України – ред.), який показував, тому що розумів, що проти мене нічого немає, «бруду» ніякого немає. І навіть якщо ви подивитеся дебати, на мою думку, навіть там він це кричав зі сцени: «Гроші «Квартал» отримував від «ПриватБанку», від Коломойського. Все це стара історія, я все це чув, все це бачив, всі ці деталі. Радує, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене, як на президента України, нічого товариш Петро так і не знайшов. Це радує трішечки», – сказав Зеленський.

Президент заявив, що ні він, ні один член студії «Квартал 95» не займався відмиванням грошей.

«Я особисто побудував без бюджетів, без держави бізнес в Україні з нуля. Відмиванням у 2012 році, жодних грошей, і з 2012 року, і з 2001, і в 2019 не займався ні я, ні один член студії «Квартал 95». Ми займалися виключно творчістю», – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

А ще Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка.

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