Зеленський заперечив конфлікт із Шефіром незадовго до замаху

Зеленський заперечує сварку з Шефіром незадовго до замаху

Зеленський запевняє, що за 26 років їх дружби з Шефіром між ними не було серйозних конфліктів

Президент України Володимир Зеленський у програмі «Світське життя» на «1+1» заявив, що не сварився зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром незадовго до замаху на останнього.

Відповідаючи на запитання ведучої Катерини Осадчої, чи справді, як писали ЗМІ, між ним і Шефіром «пробігла чорна кішка» й нібито Шефір забрав свої речі та з'їхав із Офісу президента, Зеленський сказав: «Я про це нічого не знаю».

«Сергію, якісь новини у Катерини?» – звернувся він до Шефіра, який стояв поруч.

Зеленський заявив, що він ніколи не сварився з Шефіром.

«Між нами з Сергієм Шефіром жодна тварина, кішка чи ще хтось, ніколи не пробігала за всі 26 років нашої дружби», – додав він.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів. Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.