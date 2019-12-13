«Схеми»: Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці розслідування



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Колаж: Схеми

Коломойський стверджує, що після обрання Зеленського президентом України бачився з ним один раз і що між ними немає «комунікаторів»

Знімальна група програми «Схеми» зафіксувала низку фактів, які можуть свідчити про те, що президент Володимир Зеленський міг зустрічатись з олігархом Ігорем Коломойським щонайменше тричі протягом двох місяців – на території багатоповерхового будинку в центрі Києва, де мешкає президент.

Як йдеться у розслідуванні, у двох з трьох випадків туди також у той же час приїжджали перший помічник президента Сергій Шефір та помічник президента Андрій Єрмак.

Перший випадок можливої зустрічі був зафіксований 31 жовтня. Журналісти зняли на відео як із офісу Коломойського виїхав мікроавтобус Mercedes і заїхав у підземний паркінг будинку на Грушевського, де мешкає президент.

Також на території будинку були помічені автомобілі помічників Зеленського Сергія Шефіра та Андрія Єрмака.

Через два тижні, 15 листопада, журналісти «Схем» зафіксували, як з території будинку на Грушевського одночасно виїхали автомобілі Єрмака та Шефіра. Пізніше паркінг покинув також мікроавтобус Mercedes Viano, який раніше часто бачили біля офісу Коломойського, та заїхав на парковку будинку олігарха. В той же час, видання відзначає, що цією машиною також користувався один із власників студії «Квартал 95» Тимур Міндіч.

Журналісти також повідомляють, що 19 жовтня територію будинку на Грушевського, де мешкає Зеленський, покинув автомобіль Scoda Superb, який поїхав до офісу Ігоря Коломойського.

«Схеми» направили запит до Офісу президента, щоб там підтвердили або спростували дану інформацію. Відповідь наразі не надійшла. Натомість Сергій Шефір та Андрій Єрмак заперечили наведену інформацію щодо зустрічей із Коломойським у будинку на Грушевського.

Сам олігарх заявив, що після обрання Володимира Зеленського президентом України бачився з ним один раз. Він також повідомив, що між ними немає «комунікаторів».

«Нічого не змінилося. Так, рідко, іноді може смс якусь, комікс якийсь відправлю. У нас немає з президентом Зеленським ніяких інтересів, які перетинаються. Ми ніяк не пов'язані», - заявив Коломойський.

До слова, уряд вніс у Раду законопроєкт, який не дозволить Коломойському повернути Приватбанк.