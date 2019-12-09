  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Тобі п...ц». Коломойський погрожував судді під час баскетбольного матчу

    • Розсилка
    Ігор Коломойський дивився баскетбол у компанії Валерія Кондратьєва і ще одного відомого підприємця Олександра Петровського, який не бажає, щоб його називали Наріком - «Тобі п...ц». Коломойський погрожував судді під час баскетбольного матчу
    Ігор Коломойський дивився баскетбол у компанії Валерія Кондратьєва і ще одного відомого підприємця Олександра Петровського, який не бажає, щоб його називали Наріком
    БК «Дніпро»

    Ігор Валерійович почувається безкарним

    1 грудня в Дніпрі відбувся баскетбольний матч між місцевим однойменним клубом і столичним «Київ-Баскетом». Після того як дніпровська команда, за яку грає син олігарха Ігоря Коломойського Григорій, почала відставати за очками, Ігор валерійович виступив з погрозами на адресу судді.

    Після закінчення другої чверті гри до головного судді Андрія Бабика, згідно з його звітом, опублікованим Федерацією баскетболу України, по дорозі до суддівської кімнати до нього підійшли троє осіб з погрозами. То були олігарх Ігор Коломойський, президент клубу «Дніпро» Валерій Кондратьєв і віце-президент Валерій Гуляєв.

    В ході матчу «Дніпро» кілька разів виривався вперед, а потім втрачав лідерство — у підсумку гра завершилася з рахунком 75:78 на користь «Київ-Баскета», клубу, який фінансує нинішній очільник Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    «Тобі п...ц». Коломойський погрожував судді під час баскетбольного матчу
    «Тобі п...ц». Коломойський погрожував судді під час баскетбольного матчу
    «Тобі п...ц». Коломойський погрожував судді під час баскетбольного матчу
    «Тобі п...ц». Коломойський погрожував судді під час баскетбольного матчу
    «Тобі п...ц». Коломойський погрожував судді під час баскетбольного матчу
    ФБУ

    Виходячи з доповідної Бабика, адресованої директору чемпіонату з баскетболу Ларисі Шабановій, спочатку до арбітра підійшов Кондратьєв з погрозами щодо того, що суддя «більше ніколи не приїде» до Дніпра: «Ти, чорт, сьогодні ти звідси не виїдеш. Ти що, дух втратив, у Дніпро більше ніколи не приїдеш. Я тобі, с...ка, влаштую. Тобі п...ць буде. Ти що коїш, урод!?».

    Після цього, за свідченнями судді, до погроз приєднався Коломойський: «Ти, х...ло, ти що твориш, б...ь?! Тобі п...ць, ху...ос, буде — ти зрозумів мене!?».

    Після слів Коломойського до образ перейшов віце-президент клубу Гуляєв, який чув розмову з олігархом і зустрів арбітра в технічному коридорі: «Ти дограєшся, під...р, що тебе знайдемо всюди — і тобі буде п...ць. Ми тебе знайдемо і виї...мо».

    За словами судді Андрія Бабика, свідками всіх погроз з боку Кондратьєва, Коломойського і Гуляєва були два його колеги-арбітри. Водночас «охорона знаходилася осторонь», стверджує Бабик.

    babik
    Доповідна судді Бабика

    4 грудня в ФБУ повідомили, що через інцидент з суддею Бабиком на баскетбольний клуб Дніпро накладені штрафні санкції, а його президент Валерій Кондратьєв відсторонений від матчів на дві гри.

    Ігор Коломойський баскетбол БК Київ-Баскет Михайло Бродський БК Дніпро Федерація баскетболу України Олександр Петровський Валерій Кондратьєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ