«Тобі п...ц». Коломойський погрожував судді під час баскетбольного матчу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський дивився баскетбол у компанії Валерія Кондратьєва і ще одного відомого підприємця Олександра Петровського, який не бажає, щоб його називали Наріком БК «Дніпро»

Ігор Валерійович почувається безкарним

1 грудня в Дніпрі відбувся баскетбольний матч між місцевим однойменним клубом і столичним «Київ-Баскетом». Після того як дніпровська команда, за яку грає син олігарха Ігоря Коломойського Григорій, почала відставати за очками, Ігор валерійович виступив з погрозами на адресу судді.

Після закінчення другої чверті гри до головного судді Андрія Бабика, згідно з його звітом, опублікованим Федерацією баскетболу України, по дорозі до суддівської кімнати до нього підійшли троє осіб з погрозами. То були олігарх Ігор Коломойський, президент клубу «Дніпро» Валерій Кондратьєв і віце-президент Валерій Гуляєв.

В ході матчу «Дніпро» кілька разів виривався вперед, а потім втрачав лідерство — у підсумку гра завершилася з рахунком 75:78 на користь «Київ-Баскета», клубу, який фінансує нинішній очільник Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

Виходячи з доповідної Бабика, адресованої директору чемпіонату з баскетболу Ларисі Шабановій, спочатку до арбітра підійшов Кондратьєв з погрозами щодо того, що суддя «більше ніколи не приїде» до Дніпра: «Ти, чорт, сьогодні ти звідси не виїдеш. Ти що, дух втратив, у Дніпро більше ніколи не приїдеш. Я тобі, с...ка, влаштую. Тобі п...ць буде. Ти що коїш, урод!?».

Після цього, за свідченнями судді, до погроз приєднався Коломойський: «Ти, х...ло, ти що твориш, б...ь?! Тобі п...ць, ху...ос, буде — ти зрозумів мене!?».

Після слів Коломойського до образ перейшов віце-президент клубу Гуляєв, який чув розмову з олігархом і зустрів арбітра в технічному коридорі: «Ти дограєшся, під...р, що тебе знайдемо всюди — і тобі буде п...ць. Ми тебе знайдемо і виї...мо».

За словами судді Андрія Бабика, свідками всіх погроз з боку Кондратьєва, Коломойського і Гуляєва були два його колеги-арбітри. Водночас «охорона знаходилася осторонь», стверджує Бабик.

Доповідна судді Бабика

4 грудня в ФБУ повідомили, що через інцидент з суддею Бабиком на баскетбольний клуб Дніпро накладені штрафні санкції, а його президент Валерій Кондратьєв відсторонений від матчів на дві гри.