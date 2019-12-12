Як зробити життя працівників Нацбанку нестерпним. Коломойський вигадав новий спосіб (відео)



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Під Нацбанк цих мітингувальників з підприємств Коломойського звозять ще з середини листопада

Учасники акції «проти корупції в НБУ» вирішили свої протести пожвавити звуковим супроводом

Біля будівлі Національного банку України вже п’ятий тиждень поспіль мітингують працівники заводів олігарха Ігоря Коломойського з Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей (зокрема, ВАТ «Нікопольський завод феросплавів», ВАТ «ДніпроАзот», ВАТ «Запорізький феросплавній завод», ВАТ «Кіровограднефтепродукт»)

Сьогодні, 12 грудня учасники акції «проти корупції в НБУ», які вимагають відставки голови Нацбанку Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової, вирішили пожвавити свої протести звуковим супроводом.

Як повідомляє «Главком», протестувальники взялися стукати палицями по металічних предметах та касках. Саме тому тепер в урядовом кварталі стоїть постійний гул.

Варто зазначити, що під Нацбанк цих мітингувальників звозять ще з середини листопада. Більшість із них – люди літнього віку. Вони займають тротуари і проїжджу частину вулиці Інститутської біля будівлі НБУ. На тротуарах для них організатори акції встановили біотуалети, біля яких стоїть сморід і після мітингу лишаються купи сміття.

Через такий безлад магазини, розташовані навпроти Нацбанку, змушені тимчасово припинити свою роботу.

До відома, протест під Нацбанком має всі ознаки проплаченої. Зокрема, її учасники під час спілкування з кореспондентом «Главкома» не могли пояснити, що вони роблять під будівлею Національного банку, чому вийшли на протест та які вимоги висувають до керівництва НБУ. ЗМІ повідомляють, що учасникам мітингу платять 400-500 грн за день.

До слова, очільник НБУ Яків Смолій стверджував, що він не буде виходити до активістів, оскільки «там навіть немає з ким спілкуватися».

Національний банк надав правоохоронним органам докази того, що мітинги, які тривають під будівлею установи, не спонтанні, а проплачені.

Правління Національного банку України вважає, що атаку на НБУ, яка триває останні тижні, здійснює колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський. «Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ «тітушками». Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд доларів, виведених із ПриватБанку до націоналізації», - говориться у повідомленні НБУ. Правління Нацбанку заявило, що мета атаки – «створити керований інформаційний хаос».

Нагадаємо, вчора, 11 грудня, уряд вніс у Раду законопроєкт, який не дозволить Коломойському повернути Приватбанк.