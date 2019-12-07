Коломойський і справа «Приватбанку»: апеляція призначила закрите засідання



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Олігарх Ігор Коломойський у судах добивається визнання незаконної націоналізації «Приватбанку», власником якого він був до середини грудня 2016 року

Нацбанк, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Кабмін, Мінфін і «Приватбанк» подали апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду призначила закрите засідання у справі за апеляційними скаргами Нацбанку, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Кабміну, Мінфіну і «Приватбанку» на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного держреєстру судових рішень.

Справу щодо націоналізації «Приватбанку» розглядатиме «трійка» у складі судді-доповідача Євгена Чаку і суддів Віталія Файдюка і Євгена Мєзєнцева. Останні також обіймає посаду заступника голови цього суду.

Засідання призначено на 10 ранку 19 грудня.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

Сам текст рішення Окружного адмінсуду Києва досі залишається засекречений на підставі пункту чотири частини першої статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень».

Наприкінці листопада олігарх Ігор Коломойський заявив, що поверне у свою власність «Приватбанк» у найближчому майбутньому.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 22 листопада під час виступу в Королівському інституті з міжнародних справ (Chatham House, Лондон) у контексті судових процесів довкола «Приватбанку» сказав, що в уряду «є стратегії, і ми готові до будь-якого розвитку подій».

«У нас є дуже чітке розуміння, у мене, у президента, в уряду, що справа «Приватбанку є показовою про Україну для усього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні цей банк, ані кошти з нього не мають бути повернені попереднім акціонерам», - наголосив прем’єр.

Раніше колишній народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що МВФ висунув Україні нову вимогу, без виконання якої відмовляється давати кредит. Йдеться про прийняття закону, який би заборонив повернення банків колишнім власникам.

На думку Лещенка, таким чином МВФ намагається отримати гарантії, що бізнесмену Ігорю Коломойському не буде повернений «Приватбанк».