Хай йому «Герц»! Кого задонатили споживачі «Нафтогазу»

Загадкова фірма з вулиці Єврейської в Одесі присмокталась до потужних фінансових потоків

До недавнього часу компанія «Герц» була маловідомою на ринку обслуговування комунальних та інших платежів. Та коли платіжна система «Герц» отримала ексклюзивне право бути єдиною в кабінеті клієнта «Нафтогазу», про неї дізналась мало не вся країна.

Для непосвячених: газопостачальна компанії «Нафтогаз України» («донька» того самого «Нафтогазу») із недавніх пір відповідає за забезпечення чи не всього населення України блакитним паливом. Кожен клієнт компанії у будь-якому куточку країни може створити на її сайті особистий кабінет і саме звідти оплачувати послуги постачальника. У певний момент газопостачальна компанія вилучила з меню всі платіжні системи, заливши лише систему «Герц», що належить однойменному підприємству з Одеси. Чому так сталося, розбирався «Главком».

«На дороге валялись деньги. Я их подобрал…»

До повномасштабної війни «дочка» «Нафтогазу», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» обслуговувала майже 2 млн домогосподарств. Після того, як у травні 2022 року Кабмін забрав у бізнесмена Дмитра Фірташа 26 облгазів і передав «Нафтогазу», кількість домогосподарств у портфелі «Нафтогазу» в один момент збільшилася до понад 10 млн.

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Очолює нині газопостачальну компанію Сергій Бєляєв. З офіційної біографії можна дізнатися, що до приходу у державну компанію він трудився директором з фінансів «ДТЕК Крименерго» та працював на керівних посадах в торговельній мережі «Брусничка». Обидві компанії належить олігарху Рінату Ахметову.

Як розповів «Главкому» розповів один із колишніх топменеджерів «Нафтогазу», бізнес-модель та система комунікації з людьми були такими: на відміну від фірташівських обгазів держкомпанія вирішила зекономити – вона не відкривала центрів обслуговування у регіонах. Якщо у людини виникали питання щодо розрахунків за послугу, то вона або телефонувала на гарячу лінію, яка завжди була зайнята, або ж заходила в особистий кабінет на сайті «Нафтогазу». Зокрема, через особистий кабінет можна було відстежити всю хронологію оплати, а також розрахуватися за використаний газ. Для цього в кабінет було внесено різні платіжні системи на кшталт EasyPay, Portmone, LiqPay.

Станом на липень 2022 року особистим кабінетом користувалося 2 млн споживачів.

«Ми переслідували просту мету: якомога більша конкуренція серед платіжних систем із низькою ставкою комісії для споживачів газу. У 2021 році до нас прийшла одеська компанія «Герц» і одразу попросила… ексклюзивне право в особистому кабінеті. Ми їй відмовили у цьому, але додали до загального переліку платіжних систем. Вже тоді «Герц» виставив 2% комісії з платежу. Це було найвищою ставкою серед інших платіжних платформ», – згадує колишній «нафтогазівець».

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За спостереженнями менеджера, орієнтовно півтора місяця тому ситуація несподівано змінилася. З особистого кабінету клієнтів зникли всі платіжні системи, окрім… найдорожчого «Герца». Тобто «ексклюзив» загадковим одеситам таки вдалося вибити.

Скріншот з сайту газопостачальної компанії «Нафтогаз України»

«Це стовідсоткова корупція, – робить висновок джерело «Главкома». – Немає розумного пояснення тому, що лідерів ринку платежів викинули з особистого кабінету, а привілеї отримала фірма з найвищою ставкою відсотків. За моїми грубими підрахунками, за місяць «Герц» заробив на клієнтах «Нафтогазу» до 6 млн грн. А, можливо, й більше».

Однак 8 листопада ситуація знову змінилася. «Нафтогаз» прибрав «Герц» із особистого кабінету клієнта взагалі. Його місце зайняли державні Приватбанк і Ощадбанк.

Скріншот з сайту газопостачальної компанії «Нафтогаз України»

«У «Нафтогазі» побачили, як люди у соціальних мережах бурхливо відреагували на історію з «Герцом». Тож вирішили погасити галас», – робить висновок ексменеджер «Нафтогазу».

Проте апетити «Герца» не обмежуються «Нафтогазом». Як з’ясував «Главком» свою «ексклюзивну» схему компанія встигла нав’язати також кільком великим містам.

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Хто зривав джекпот?

Як свідчать відомості бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Герц» зареєстровано у грудні 1999 року в Одесі. Теперішня її адреса – вулиця Єврейська, 2А. Через фірму «Аверс» «Герцом» керують двоє мешканців Одещини Геннадій Беседовський і Костянтин Ткач. До липня 2022 року ще одним кінцевим бенефіціаром рахувався одесит Дмитро Нікітін. Це колишній заступник голови Одеської облради. За його каденції, з кожного платежу одеситів за компослуги «Герц» отримував 2,4% комісії, що, за оцінкою експертів, становило 20-30 млн грн на місяць.

До липня 2022 року колишній заступник голови Одеської облради Дмитро Нікітін був у власниках «Герца» фото з відкритих джерел

Станом на листопад 2022 року фірма «Герц» також успішно закріпилася на ринках комунальних і муніципальних послуг, наприклад, Києва, Хмельницького та Луцька.

В окремих місцях робота одеситів конвертувалася у кримінальні справи. За даними судового реєстру, Нацполіція розслідує провадження за фактами зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Як з’ясували правоохоронці, починаючи з 2020 року, ряд комунальних підприємств столиці у рахунках-повідомленнях на оплату наданих послуг вказували киянам не свої реквізити, а одеського ТОВ «Фінансова компанія Герц» (цю компанію заснувало ТОВ «Герц», власниками записано тих же Беседовського і Ткача). Натомість отримати реальні реквізити комунальних підприємств для оплати за отримані послуги напряму, відповідно до умов законодавства, споживачі не можуть, йдеться у матеріалах кримінальної справи.

До речі, з 1 вересня цього року фірма «Герц» підвищила комісію за оплату комунальних послуг для своїх користувачів, які користуються особистим кабінетом компанії. Мінімум 10 грн доведеться платити за кожну квитанцію.

Скріншот з сайту «Герц»

А ось у Хмельницькому «Герц» тримає монополію на впровадження електронного квитка у громадському транспорті. У 2018 році місцева влада провела конкурс з одним учасником, який і виграло ТОВ «Фінансова компанія Герц». Були й інші охочі поборотися за лот, зокрема, Укрсиббанк і Приватбанк, але їх, як зазначило «Главкому» джерело у міськраді, просто не допустили.

Одесити ж встановили у хмельницьких тролейбусах власні термінали для оплати за проїзд з відповідним програмним забезпеченням. За обслуговування беруть 6,75% комісії від проданого квитка. Виходить, що комунальне підприємство «Хмельницькелектротранс» віддає «Герцу» від 7 до 9 млн грн щороку, додав співбесідник.

Важлива деталь. Коли одеська «Фінансова компанія Герц» заходила на ринок Хмельницького, її представником був Олександр Малін.

Олександр Малін працював першим заступником міністра інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка після Революції гідності фото: dumskaya.net

Це колишній перший заступник міністра інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка після Революції гідності. Також повідомлялося, що Яценюк і Малін давно товаришують. У 2009 році Малін став однопартійцем прем’єра і очолив одеський «Фронт змін». При Януковичі Малін був віце-головою Одеської ОДА, за що і потрапив під люстрацію. ЗМІ публікували інформацію про космічні суми хабарів, які буцімто отримував Малін, куруючи будівельну сферу Одещини.

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У 2015 році Малін проштовхував на посаду керівника «Укрпошти» свого давнього ділового партнера Дмитра Нікітіна. Того самого, що мав частку у «Герці». Тобто могло вийти, що й мільярдні потоки «Укрпошти», «Герц» міг взяти під свій контроль? Але не вийшло.

Ще один невипадковий збіг. На вже згаданій одеській вулиця Єврейська, 2А нині прописалося ТОВ «Одеська міська картка». Керівником організації є Олександр Малін, а серед співвласників – одесити Нікітін і Ткач та Беседовський з «Герца».

Крім цього, «герцівці» дуже плідно працюють з волинянами. Зокрема, на початку російської агресії виграли тендер вартістю 1 млн грн, яке проводило дочірнє підприємство «Евода Трейд» комунального підприємства «Луцькводоканал». За ці гроші підрядник веде Єдину базу даних особових рахунків платників, постачальників послуг та бази боргів; обробляє інформацію про борги та нарахування особистих рахунків споживачів.

Скріншот з ProZorro

Що цікаво: замовник і підрядник з Одеси по-дивному оформили вказаний договір із надання послуг. У графі «Реквізити сторін» виконавцем та замовником зазначено дочірнє підприємство «Луцькводоканалу». А от печатку та підпис з боку виконавця поставив тодішній директор «Герцу» Дмитро Нікітін.

Віталій Тараненко, «Главком»