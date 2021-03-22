Шмигаль підбив підсумки візиту до Німеччини

Україна та Німеччина зміцнюють партнерські відносини, наголосив прем’єр

Українська урядова делегація в рамках візиту до Німеччини досягла домовленостей стосовно нових напрямків двостороннього співробітництва в галузі відновлювальної енергетики, кібербезпеки, освіти, ІТ та інших сферах.

Про це за підсумками візиту до ФРН повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

«Україна та Німеччина зміцнюють партнерські відносини. Цього тижня наша урядова команда мала дводенний робочий візит до Берліна й Дюссельдорфа, під час якого ми провели низку зустрічей на найвищому рівні... Результатом цих зустрічей стали домовленості про розвиток нових напрямків співробітництва, таких як водень, критична сировина й відновлювальна енергетика, кібербезпека, освіта», – написав прем'єр.

Зокрема, очільник українського уряду зазначив, що із канцлером ФРН Ангелою Меркель відкрив IV українсько-німецький економічний форум, а також провів двосторонні зустрічі з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, головою партії ХДС Арміном Лашетом, президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, президентом Бундесрату Райнером Хазелоффом та іншими.

За словами Шмигаля, багато питань було присвячено зміцненню підтримки України на шляху до ЄС та НАТО, а також протидії гібридним загрозам з боку Росії. Зокрема, відбулись предметні діалоги з міністром економіки й енергетики Петером Альтмаєром, очільником МЗС Гайко Маасом, міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, правлячим бургомістром Берліна Міхаелем Мюллером.

Крім того, прем'єр-міністр повідомив про підписання меморандуму про співпрацю в сфері діджиталізації.

«Одним із важливих результатів робочого візиту до Німеччини стало зміцнення партнерства у сфері діджиталізації. Під час нашої зустрічі з прем’єр-міністром землі Північний Рейн-Вестфалія Гендріком Вюстом було підписано меморандум між UkraineInvest, агенцією NRW.Global Business, представниками українських ІТ спільнот і двома німецькими бізнес-асоціаціями», – резюмував Шмигаль.