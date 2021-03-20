Україна готова повертати Крим та Донбас лише за допомогою дипломатії – Шмигаль

Денис Шмигаль розповів, що Україна має намір продовжувати переговори у Нормандському форматі

Прем'єр-міністр запевнив, що Україна бачить єдиний шлях вирішення військового конфлікту

Україна повертатиме Крим та Донбас винятково політико-дипломатичним шляхом. Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у інтерв'ю німецькому виданню Bild.

«Ми чітко стоїмо на позиції про відновлення нашої територіальної цілісності, включаючи Крим, винятково політико-дипломатичним шляхом. І мова тут, передусім, про повернення наших громадян, які вимушено опинилися в окупації, а не просто про частину території», – сказав очільник Уряду.

Він також підкреслив, що сьогодні Україна не бачить іншого шляху вирішення цього військового конфлікту, ніж дипломатичний шлях переговорів, зокрема у Норманському форматі.

«Президент Володимир Зеленський докладає для цього всіх зусиль», – підсумував Денис Шмигаль.

Як відомо, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що не існує жодного нового мирного плану з урегулювання конфлікту на Донбасі, про який говорять у Києві.

Раніше українська делегація призупинила переговори політичної підгрупи при Тристоронній контактній групі через присутність на засіданні запрошеної росіянами розшукуваної в Україні терористки Маї Пирогової.

Також Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонувала почати процес «гуманітарного розмінування» на Донбасі напередодні Великодніх свят.

Читайте також: Політика реінтгерації та діалог заради єдності – чи готова Україна?