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    Україна готова повертати Крим та Донбас лише за допомогою дипломатії – Шмигаль

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    Денис Шмигаль розповів, що Україна має намір продовжувати переговори у Нормандському форматі - Україна готова повертати Крим та Донбас лише за допомогою дипломатії – Шмигаль
    Денис Шмигаль розповів, що Україна має намір продовжувати переговори у Нормандському форматі
    Фото:kmu.gov.ua

    Прем'єр-міністр запевнив, що Україна бачить єдиний шлях вирішення військового конфлікту

    Україна повертатиме Крим та Донбас винятково політико-дипломатичним шляхом. Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у інтерв'ю німецькому виданню Bild.

    «Ми чітко стоїмо на позиції про відновлення нашої територіальної цілісності, включаючи Крим, винятково політико-дипломатичним шляхом. І мова тут, передусім, про повернення наших громадян, які вимушено опинилися в окупації, а не просто про частину території», – сказав очільник Уряду.

    Він також підкреслив, що сьогодні Україна не бачить іншого шляху вирішення цього військового конфлікту, ніж дипломатичний шлях переговорів, зокрема у Норманському форматі.

    «Президент Володимир Зеленський докладає для цього всіх зусиль», – підсумував Денис Шмигаль.

    Як відомо, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що не існує жодного нового мирного плану з урегулювання конфлікту на Донбасі, про який говорять у Києві.

    Раніше українська делегація призупинила переговори політичної підгрупи при Тристоронній контактній групі через присутність на засіданні запрошеної росіянами розшукуваної в Україні терористки Маї Пирогової.

    Також Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонувала почати процес «гуманітарного розмінування» на Донбасі напередодні Великодніх свят.

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    Теги: Крим Росія Донбас дипломатія політика Bild Володимир Зеленський Україна окуповані території Денис Шмигаль
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