Шмигаль повідомив, коли в Україні буде новий локдаун

Прем'р назвав умову для запровадження локдауну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає введення локдауну на загальнонаціональному рівні.

Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.

Прем'єр додав, що якщо більшість областей України опиняться в «червоній» зоні, локдаун буде введено по всій країні.

«Чи буде локдаун по всій країні – це залежить тільки від нас з вами. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватися протиепідемічних заходів, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен», – заявив Шмигаль.

При цьому прем’єр додав, що «якщо «червоний» рівень буде введений в більшості областей, то ми будемо змушені посилити карантинні заходи на всій території країни».

Нагадаємо, 17 березня Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл на карантинні зони. Наразі в «червоній» зоні знаходяться чотири області, у «помаранчевій» – 16 областей і Київ.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що Львівська область може потрапити у «червону зону». Він також зазначив, що якщо більше половини областей потраплять до цієї зони, то по всій Україні можуть ввести локдаун.

З 19 березня у Львові запроваджують посилений карантин, який діятиме до 28 березня.

В головних лікарнях Києва, призначених для прийому хворих на Covid-19, закінчилися вільні місця.

За минулу добу, 16 березня, в Україні виявлено 11833 нових хворих на Covid-19. Це на 2191 особу більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4887 хворих на коронавірус, що на 2882 людини більше, ніж 15 березня. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 289 пацієнтів, одужали 5467 осіб.

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Джерело: РБК-Україна