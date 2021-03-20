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    Шмигаль: Україна підписала угоди з шістьма виробниками вакцини від Covid-19

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    Найближчим часом в Україні очікують поставку першої партії вакцин Pfizer-BioNTech - Шмигаль: Україна підписала угоди з шістьма виробниками вакцини від Covid-19
    Найближчим часом в Україні очікують поставку першої партії вакцин Pfizer-BioNTech
    Фото з відкритих джерел

    Три вакцини вже зареєстровано в Україні – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech та Sinovac

    Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Про це в інтерв’ю німецькому виданню «Більд» повідомив прем’р-міністр України Денис Шмигаль.

    За його словами, три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

    «Найближчим часом ми очікуємо поставку першої партії вакцин Pfizer-BioNTech за ініціативою COVAX, де Німеччина є одним з основних світових донорів і ініціатором такої міжнародної платформи. Ми вдячні Німеччині за участь у цій глобальній ініціативі», – сказав очільник Уряду.

    Він також наголосив, що Україна сьогодні «не бачить можливості» використовувати російську вакцину «Спутнік V» з декількох причин.

    «Вона не пройшла необхідних стадій клінічних досліджень. І друга причина – це те, що ми звичайно не можемо використовувати вакцину країни, з якою у нас триває військовий конфлікт», – розповів Шмигаль.

    Раніше вчені розповіли про новий побічний ефект від AstraZeneca.

    18 березня Європейське агентство з лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання після розслідування повідомлень про випадки тромбів.

    Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

    Теги: Німеччина Україна щеплення вакцинація Денис Шмигаль коронавірус
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