Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни

Зруйноване житло планується відбудувати коштом конфіскованих активів РФ та іноземних донорів

Щоб примусити агресора сповна заплатити за руйнування, і щоб отримати можливість повноцінно відродити інфраструктуру, Україна ретельно документує всі завдані окупантом збитки.

Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону UAразом 1 квітня.

«Відбудову ми будемо починати в усіх містах України. Будемо відбудовувати всю нашу державу, кожен клаптик, який зруйнований ворогом. Ми пообіцяли, що кожна квартира, кожен будинок наших громадян будуть відбудовані», — наголосив Денис Шмигаль.

Глава Уряду відзначив, що в застосунку Дія вже запрацювала спеціальна послуга, завдяки якій люди можуть вносити інформацію про пошкоджене або знищене майно.

Джерела відновлення, за словами очільника Уряду, різні: насамперед арештовані й конфісковані активи РФ, а також допомога партнерів і державний бюджет України. Окрім того, як відзначив Прем’єр-міністр, ведеться активна робота з міжнародними партнерами над створенням фонду відновлення України.

Також Денис Шмигаль повідомив, що навіть після вигнання агресора в Україні продовжуватиме діяти надзвичайний стан, поки будуть ліквідовувати наслідки війни.