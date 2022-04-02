Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни
Денис Шмигаль анонсував створення фонду відбудови України
Зруйноване житло планується відбудувати коштом конфіскованих активів РФ та іноземних донорів
Щоб примусити агресора сповна заплатити за руйнування, і щоб отримати можливість повноцінно відродити інфраструктуру, Україна ретельно документує всі завдані окупантом збитки.
Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону UAразом 1 квітня.
«Відбудову ми будемо починати в усіх містах України. Будемо відбудовувати всю нашу державу, кожен клаптик, який зруйнований ворогом. Ми пообіцяли, що кожна квартира, кожен будинок наших громадян будуть відбудовані», — наголосив Денис Шмигаль.
Глава Уряду відзначив, що в застосунку Дія вже запрацювала спеціальна послуга, завдяки якій люди можуть вносити інформацію про пошкоджене або знищене майно.
Джерела відновлення, за словами очільника Уряду, різні: насамперед арештовані й конфісковані активи РФ, а також допомога партнерів і державний бюджет України. Окрім того, як відзначив Прем’єр-міністр, ведеться активна робота з міжнародними партнерами над створенням фонду відновлення України.
Також Денис Шмигаль повідомив, що навіть після вигнання агресора в Україні продовжуватиме діяти надзвичайний стан, поки будуть ліквідовувати наслідки війни.