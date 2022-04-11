Шмигаль відвідав Бородянку з прем'єркою Литви (фото)

Очільники урядів оглянули руйнування, завдані населеному пункту російськими окупаційними військами.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте 11 квітня відвідали звільнене смт Бородянка в Київській області.

Очільники урядів оглянули руйнування, завдані населеному пункту російськими окупаційними військами.

«Бородянка – одна з болючих ран на тілі України. Наслідки окупації російськими варварами жахають. Смерть і руїна – це те, що несе так званий «русскій мір». Ми притягнемо до відповідальності кожного, хто винен у цих звірствах. Литва, наші європейські партнери, підтримують нас на шляху встановлення справедливості», – зазначив Денис Шмигаль.

Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків у Бородянці. До робіт залучено 186 осіб, 42 одиниці техніки. Допомагають рятувальникам також 40 добровольців із Києва.

Піротехніками було знешкоджено близько 800 вибухонебезпечних предметів, серед яких, зокрема, є заборонені Женевською конвенцією.

Селище Бородянка на Київщині звільнили від російських окупантів. Воно зруйноване майже повністю. Про звірства, які чинили нелюди, розповів очільник громади Георгій Єрко.