Дефолт у Росії стає питанням тижнів – Шмигаль

Дефолт в Росії може статися вже через кілька тижнів

Очільник українського уряду впевнений, що заборона на поставки російської нафти пришвидшить цей процес

Через санкційний тиск дефолт Росії став питанням кількох тижнів, а не місяців. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні 18 квітня.

Очільник уряду нагадав, що порти всіх країн Європейського союзу припинили обслуговування російських кораблів.

Також країни ЄС нарешті починають обговорення нафтового ембарго і посилення санкцій проти «Сбербанку».

«Ці рішення потрібні якнайшвидше, ці рішення допоможуть зупинити війну. Дефолт Росії стає питанням навіть не місяців, а тижнів», − сказав Шмигаль.

Крім цього, він додав, що заборона поставок російської нафти та санкції щодо економіки, зокрема, банківського сектора Росії, допоможуть зупинити війну.

Нагадаємо, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що дефолт у Росії рано чи пізно станеться.

За її словами, експорт Російської Федерації впав на 70%, 700 російських літаків втратили ліцензію через відсутність запчастин та оновлень програмного забезпечення. Сотні великих компаній і тисячі експертів покидають російський ринок.



