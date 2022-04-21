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    «Велика сімка» пообіцяла посилювати тиск на Росію через Україну

    Країни G7 пообіцяли зберігати та посилювати тиск на Росію через ситуацію в Україні - «Велика сімка» пообіцяла посилювати тиск на Росію через Україну
    Країни G7 пообіцяли зберігати та посилювати тиск на Росію через ситуацію в Україні
    фото з відкритих джерел

    Країни G7 продовжуватимуть тісне співробітництво, спрямоване на виконання введених проти РФ санкцій

    Країни «Великої сімки» (G7) пообіцяли зберігати та посилювати тиск на Росію у зв'язку із ситуацією в Україні. Про це йдеться у спільній заяві голів фінансових відомств та центробанків.

    «Ми підтримуватимемо і посилюватимемо наш скоординований тиск стільки, скільки потрібно, і продовжимо закликати інші країни підтримати наші зусилля», – наголошується в документі.

    Також зазначається, що представники країн разом із партнерами продовжать робити кроки, спрямовані на підвищення ціни для Росії.

    У заяві також йдеться, що країни G7 продовжуватимуть тісне співробітництво, спрямоване на виконання введених проти РФ санкцій та запобігання будь-яким спробам ці санкції оминути.

    19 квітня Євросоюз та США пообіцяли посилити санкції проти Росії. Країни Заходу запровадили обмеження у відповідь на війну Росії проти України.

    Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер, який відвідав Володимира Путіна 11 квітня, заявив президенту Росії, що західні санкції будуть лише посилюватися.

    Офіс президента України ж закликав Захід запровадити нафтове ембарго проти Росії.

    Теги: росія окупанти США санкції війна ембарго Велика сімка Україна окупація #stoprussia
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    «Велика сімка» пообіцяла посилювати тиск на Росію через Україну