«Велика сімка» пообіцяла посилювати тиск на Росію через Україну
Країни G7 продовжуватимуть тісне співробітництво, спрямоване на виконання введених проти РФ санкцій
Країни «Великої сімки» (G7) пообіцяли зберігати та посилювати тиск на Росію у зв'язку із ситуацією в Україні. Про це йдеться у спільній заяві голів фінансових відомств та центробанків.
«Ми підтримуватимемо і посилюватимемо наш скоординований тиск стільки, скільки потрібно, і продовжимо закликати інші країни підтримати наші зусилля», – наголошується в документі.
Також зазначається, що представники країн разом із партнерами продовжать робити кроки, спрямовані на підвищення ціни для Росії.
У заяві також йдеться, що країни G7 продовжуватимуть тісне співробітництво, спрямоване на виконання введених проти РФ санкцій та запобігання будь-яким спробам ці санкції оминути.
19 квітня Євросоюз та США пообіцяли посилити санкції проти Росії. Країни Заходу запровадили обмеження у відповідь на війну Росії проти України.
Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер, який відвідав Володимира Путіна 11 квітня, заявив президенту Росії, що західні санкції будуть лише посилюватися.
Офіс президента України ж закликав Захід запровадити нафтове ембарго проти Росії.