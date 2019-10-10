«Ми мали дивитися, як б’ють тата?»: команда з рідного села президента УАФ Павелка жаліється на репресії



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Гравці з Корнина були в позитивному настрої і не уявляли, чим ця гра може завершитися Фото Івана Плитуса

Скандал із побиттям футболістами «вболівальників» отримав нове забарвлення

Село Корнин на Рівненщині з 2014 року перестало бути для української футбольної мапи пересічним. Саме там народилися і поховані батьки нинішнього очільника Української асоціації футболу Андрія Павелка, у місцевій школі викладає географію його рідна сестра, туди він приїздить на Великодні свята і як людина виключної скромності, відкрив школу свого імені. Також за кошт пана Павелка в Корнині побудована церква.

До футбольної команди з рідного села, яка грає в другій лізі першості району, очільник українського футболу стосунку не має. Потрібні кошти гравці, їхні друзі й односельці здобувають власними зусиллями. Крім того, хлопці власноруч вони відремонтували запущений стадіон, на якому до того не косилася трава, паслася худоба і була протоптана стежка. Відроджена після восьмирічної паузи команда не має спонсорів, усі витрати (переїзди, комунальні послуги) погашаються власними зусиллями.

Футбольний клуб «Корнин» існує лише рік і сформований він в основному з фанатів друголігового рівненського «Вереса», юнаків 17-18 років. Хлопці люблять футбол в усіх його проявах – «катають виїзди» за улюблену команду і грають самі. При цьому грають непогано: всього за рік футболісти-аматори вибилися на перші ролі в другій лізі чемпіонату Рівненського району і відразу стали претендентами на підвищення у класі.

Втім, усі зусилля може перекреслити історія, про яку «Главком» уже розповідав. Наприкінці матчу з «Понебелем», футболісти «Корнина», ведучи 4:0, вв’язалися в бійку з уболівальниками з села Городок, у якому відбувався матч. З труднощами гравці впоралися швидко. Навіть вражаюче швидко, як для футболістів, що демонструє їх всесторонній розвиток. Але тепер команда має проблему. Після довгого зволікання корнинцям вдалося отримати від Районної федерації футболу рішення, котре, як виявилося, ухвалили ще 5 жовтня. Згідно з ним, «Корнину» за матч із «Понебелем» зараховується технічна поразка, яка позбавляє команду шансів на продовження боротьби за вихід у першу лігу.

Зрозуміло, що гравців це сильно обурило і миритися з цим неподобством вони не збираються.

Іван Плитус

«Ми вже найняли адвоката, збираємося повернути собі три очки та й довести свою правоту загалом, - каже «Главкому» капітан ФК «Корнин» Іван Плитус. – Почалося ж все з того, що наш гравець отримав у наслідок удару ліктем по обличчю розсічення. Ми взяли у лікарні довідку про те, що хлопець переніс операцію, йому накладені шви. Саме зі звинувачень на його адресу, мовляв, то футбол, а не балет, усе й почалося.

Роти відкривали гравці місцевої команди «Роко», які свій матч програли 1:5 і приїхали на нашу гру, перед тим гарно випивши. Вони всілися на другому ярусі невеличкого стадіону і поводилися неадекватно впродовж усієї гри, відверто нас провокували. Точніше, цих товаришів почало обурювати, чому то хтось на їхньому полі грає (у Городку нас приймав «Понебель»). Ми тривалий час на ці вигуки не реагували, бо були в доброму гуморі. Перед матчем ми всією командою привітали з Днем ангела мою маму Людмилу. Подарували їй 101-ну троянду. Та й гра складалася так, що емоції були виключно позитивні – перемагали 4:0. Аж до того моменту, поки наш футболіст не отримав ліктем по обличчю. Поки він стікав кров’ю, його обзивали «балериною». Поруч із полем стояв мій батько, який власне й виділяє на команду гроші. Звісно, тато за нашого хлопця захистився, після чого сім п’яних тіл збігли вниз і почали старшого від себе більше, ніж удвічі чоловіка бити.

Звичайно, ми не могли залишатися осторонь і захистилися. Все інше ви бачили на відео. Вважаєте, ми мали не реагувати? Зауважу також, що під час бійки лунали постріли. Не знаю, звідки. Також уже після того, як гра завершилася і ми посідали в машини, до стадіону під’їхало два джипи з номерами «Роко». Мабуть, конфлікт би продовжився, але ми поїхали до лікарні «зашивати» друга».

За словами Івана Плитуса, його версію про те, що бійку спровокували саме нетверезі гравці «Роко», може підтвердити футболіст із Грушиці, який власне й записав популярне в Мережі відео бійки.

«Обурило нас також і те, як приймалося рішення про покарання для нашої команди, - продовжує Іван. – Першого дня, у п’ятницю, 4 жовтня, слухання перенесли. А в суботу без нашої присутності і під головуванням керівника з «Понебля» (невідомо, до чого тут він) зарахували нашій команді технічну поразку. Правда, про вердикт повідомляти не поспішали, тримали його в таємниці. На недільний матч проти «Новожукова» виходили, ще не відаючи, що в нас відібрали законних три очки. Ми виграли 4:1 і були впевнені, що знаходимося в кроці від першої ліги. А в понеділок відкрили сайт районної федерації і виявили, що в турнірній таблиці нам бракує трьох очок. Лише після того поїхали в контрольно-дисциплінарний комітет, де нам зі скандалом рішення все ж надали (гаряча розмова з працівниками федерації – на відео).

Окрім зняття трьох очок, двох наших гравців оштрафували на 1000 гривень. Це також обурливо. Бодай тому, що ми не знаємо, куди йдуть ці штрафи. Тільки за останній місяць ми сплатили 1300 гривень. Куди ідуть ці гроші, ніхто нам не каже. Одного разу навіть дійшло до комізму. Коли я відпочивав на морі і на грі проти «Новожукова» не був присутній взагалі, КДК дискваліфікував мене на три матчі виписав 500 гривень штрафу. Звідки, за що? Потім ці люди вибачалися перед моїм татом, казали, що вони помилилися».

«Главком» продовжує стежити за розвитком скандальної справи в футбольному матчі, який перетворився на бійню…

Іван Вербицький, «Главком»



