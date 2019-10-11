Washington Post: радник Помпео подав у відставку через «українську» справу



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Майкл Маккінлі йде від Майка Помпео

Маккінлі йде у відставку через те, що Помпео публічно не підтримав дипломатів, які опинилися втягнутими в скандал

Старший радник держсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккінлі йде у відставку через справу по Україні. Про це повідомляє газета Washington Post.

Видання пише, що Маккінлі йде у відставку через те, що Помпео публічно не підтримав дипломатів, що опинилися втягнутими в скандал навколо України та через візит дипломатичного персоналу в Конгрес у цій справі. Повідомляється, що Помпео виступить з заяву сьогодні ввечері.

Додамо, Маккінлі займав ряд дипломатичних постів, в тому числі він був послом в Афганістані, Колумбії і Перу, Маккінлі служив послом в Бразилії в минулому році, коли Помпео найняв його радником.

Нагадаємо, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович і колишній спеціальний представник президента США по Україні Курт Волкер погодилися дати свідчення в Конгресі для розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Також посол США в ЄС Гордон Сондленд буде давати свідчення в Конгресі по справі про тиск президента США на українського президента.

Видання The New York Times писало, що двоє з головних посланців президента Трампа в Україні працювали над заявою для нового президента країни Володимира Зеленського, яке зобов'язало б Україну проводити розслідування по справі Burisma Holdins.

Раніше повідомлялося, що адвокат президента США Рудольф Джуліані опублікував ймовірний доказ втручання України у вибори США.

Також міністра енергетики США зобов’язали надати «українські» документи у справі про імпічмент Трампа.

Нагадаємо, члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.