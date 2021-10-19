Син Шефіра на посаді помічника нардепа «заробив» 600 тисяч гривень – ЗМІ

Журналісти кажуть, що не бачили ніколи у Раді Микиту Шефіра

Понад 300 мільйонів гривень упродовж цього року народні депутати можуть витратити на виплату зарплати своїм помічникам, серед яких нерідко зустрічаються родичі та бізнес-партнери самих нардепів. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

На такій посаді, зокрема, працює у нардепа від «слуг» син Сергія Шефіра, який за майже два роки роботи у Верховній Раді отримав близько 600 тисяч гривень.

Отже, Микита Шефір – син першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра – працює помічником народного депутата «Слуги народу» Юрія Кісєля.

Саме дружині Юрія Кісєля – Валентині Кісєль – президент Володимир Зеленський продав земельну ділянку та нерухомість.

За даними розслідувачів, Микита Шефір «отримує регулярні виплати з бюджету».

«Часто суми різні, але переважно це 24 тисячі гривень на місяць і періодичні надбавки у кількадесят тисяч гривень», – ідеться в розслідуванні.

Загалом за два роки роботи у Верховній Раді Микита Шефір отримав майже 600 тисяч гривень – підрахували розслідувачі.

«Одна біда – ми ніколи його там (у Верховній Раді – ред.) не бачили», – зазначають журналісти.

До слова, заступник міністра внутрішніх справ розкрив подробиці розслідування замаху на Шефіра.

Напередодні Зеленський заперечив конфлікт із Шефіром незадовго до замаху.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

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