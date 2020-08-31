Ситник залишається директором Антикорупційного бюро – НАБУ



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Директор НАБУ Артем Ситник продовжує працювати

Бюро працює в штатному режимі

Директором Національного антикорупційного бюро України залишається Артем Ситник. Його не звільнено, поки Верховна Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства. НАБУ працює в штатному режимі. Про це йдеться у заяві бюро.

«Вперше в історії України Конституційний Суд розглянув по суті питання конституційності акту індивідуальної дії попри протилежну попередню багаторічну судову практику. Однак, факт визнання неконституційним Указу Президента про призначення на посаду не припиняє повноважень Директора НАБУ чи будь-якої іншої особи, яку призначає глава держави, і не означає автоматичного її звільнення. Поки Верховна Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства, Артем Ситник має за законом виконувати свої повноваження на посаді Директора НАБУ. Тож наразі інституція працює в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.

В НАБУ заявили, що наявність такого рішення КС ставить під загрозу можливість призначення нового директора Національного бюро.



«Щоб усунути цей ризик, потрібно врегулювати питання у законодавчому полі, з обов’язковим збереженням гарантій незалежності інституції, ключовим елементом якої є особлива процедура призначення та зняття директора з посади. Національне бюро готове долучитися до приведення законодавства у відповідність Основному закону», - зазначається в повідомленні.



Окрім того, в Бюро наголосили, що відповідно до ст.5 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України№ наразі повноваження Директора Національного бюро припиняються у зв’язку із закінченням строку повноважень або смертю.



«Його не можна звільнити, а указ президента України про призначення не може бути скасовано, крім підстав, зазначених у цій статті (посилання), з-поміж яких відсутня «визнання указу президента України неконституційним». Будь-яке інше рішення виглядатиме сумнівно і надаватиме можливості для подальшого оскарження в судді як незаконне», - зазначили у бюро.



У НАБУ також заявили, що немає правових підстав і для того, щоб визначати тимчасово виконуючого повноважень Директора, адже сам Директор Національного бюро не перебуває ні на лікарняному, ні у відпустці і не відсутній на робочому місці з інших законних підстав.

Нагадаємо, що 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ тоді прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.