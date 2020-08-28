У НАБУ прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника



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Голова НАБУ Артем Ситник

Щоб звільнити керівника НАБУ потрібен указ президента, - заявили в Бюро

В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) прокоментували рішення про неконституційність призначення Артема Ситника. У НАБУ вважають, що таке рішення не має зворотної сили.

Про це повідомив перший заступник директора НАБУ Гізо Углава, пише РБК-Україна.

«Ми вважаємо, що рішення (КСУ, - ред.) не має зворотну силу. Щоб звільнити Артема Сергійовича потрібно указ президента. Але якщо він не має право призначати, значить і не має права звільняти», - сказав Углава.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Про це повідомила низка ЗМІ.

Оскаржували указ про призначення Ситника народні депутати — всього 51 парламентар. Серед них і такі, як Олександр Дубінський, Максим Бужанський та Олександр Куницький від «Слуги Народу», які входять до так званої групи «К» (Коломойський). А НАБУ, до слова, веде розслідування щодо Ігоря Коломойського.

Сам Ситник прямо говорив, що Коломойський хоче його звільнення через справи Приватбанку і Укрнафти, збитки держави у яких перевищують 10 мільярдів гривень.