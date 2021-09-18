Скандал із підводними човнами: Франція відкликає послів із США та Австралії

Франція проведе консультації з дипломатами після скандалу з підводними човнами

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами. Своє рішення дипломат пояснив «серйозністю заяв» Вашингтона і Канберри. Про це повідомляє пресслужба МЗС Франції.

«На прохання президента Республіки (Еммануеля Макрона) я вирішив негайно відкликати в Париж для консультацій наших послів в Сполучених Штатах і в Австралії», – йдеться в пресрелізі.

Міністр підкреслив, що це виняткове рішення прийнято після «серйозних заяв, зроблених 15 вересня США і Австралією».

У заяві підкреслюється, що відмова Австралії від проєкту будівництва французьких підводних човнів океанського класу і оголошення про нове партнерство з США, становити собою «неприйнятну поведінку між союзниками і партнерами». Наслідки цих рішень впливають на уявлення Франції про альянси, партнерства і важливості Індо-Тихоокеанського регіону для Європи.

Нагадаємо, 15 вересня президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон в ході відеоконференції оголосили про підписання так званого «пакту Auukus» – це нове партнерство в області оборони і безпеки, створене для протидії в Індо-Тихоокеанському регіоні Китаю.

Першим наслідком підписання стала відмова Канберри від французьких підводних човнів в обмін на покупку американських атомних субмарин.

В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських і британських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Канберра розірвала оборонний контракт з Францією.

У Франції відреагували на рішення австралійців розірвати з французами величезний контракт вартістю 56 млрд євро на поставку 12 підводних човнів. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав дії союзників «ударом в спину».