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    Росія згодна на участь США у переговорах з питань Донбасу

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    Пєсков вважає, що Київ не виконує мінські домовленості - Росія згодна на участь США у переговорах з питань Донбасу
    Пєсков вважає, що Київ не виконує мінські домовленості
    Фото: Коммерсант

    Кремль переконаний, що Сполучені Штати впливають на рішення України

    Росія не проти можливої участі США в переговорах з питання Донбасу для врегулювання конфлікту. Таку заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 17 вересня, повідомляє російське видання mk.ru.

    Речник кремля зазначив, що США можуть посприяти виконанню мінських домовленостей, оскільки Вашингтон нібито впливає на рішення українського керівництва. При цьому, на думку російського керівництва, «досі такого впливу здійснено не було».

    «Наскільки ми розуміємо, США мають вплив, істотний вплив на те, що відбувається в Києві. І США мають істотний вплив на прийняті рішення. Я маю на увазі рішення українського керівництва. З цієї точки зору, звичайно, ми розуміємо, що американці могли б мати такий вплив. Разом з тим ми констатуємо, що досі такого впливу здійснено не було», – зазначив прес-секретар Путіна.

    Пєсков додав, що у Кремлі згодні з висловлюванням канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що прогрес із мінськими домовленностями з питань Донбасу є нікчемним. «Для цього можна вплинути на Київ з тим, щоб спонукати Київ виконувати мінський комплекс заходів», – вважає Пєсков.

    Нагадаємо, нещодавно Дмитро Пєсков спрогнозував, коли відбудеться зустріч Путіна із Зеленським.

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    Теги: Росія Донбас США Україна
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    Росія згодна на участь США у переговорах з питань Донбасу